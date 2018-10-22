AK Parti'den 'MHP ile ortak aday' açıklaması: Oy kaybettirir

Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sıcak siyaset gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Turan "yerel seçimlerde MHP ile nasıl bir iş birliği olacak?" sorusuna şöyle cevap verdi;

"Bunun zorlukları var. Çünkü, bazı illerde yerel seçimlerde MHP ili almış ama genelde 5’inci parti olmuş. Ya da AK Parti belediyeyi almış ama genel seçimlerde daha az oy almış. Dolayısıyla burada hangi partinin önde olacağı, hangi kriterin dikkate alınacağı gibi çok farklı konular var. Aynı şekilde halk, siyasette hesabi işlere izin vermez. Masa başında iki parti anlaşıp ‘ortak aday çıkaracak’ dendiğinde iki partinin tüm seçmeni aynı adaya oy vermeyebilir. Aksine daha da olumsuz bir sonuç çıkabilir ve seçmenin kaçma ihtimali gündeme gelir. O nedenle masa başı hesaplar yerine toplumsal ilişki ve tabansal bir yolun daha kıymetli olduğu kanaatindeyiz. Toplum irfanı ve toplum vicdanı bu ittifakı sağlayacaktır diye düşünüyorum."

(Türkiye)