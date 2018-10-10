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AK Parti Meclis'e 50 maddelik yeni teklif

AK Parti güvenlik korucularının gençleştirilmesi amacıyla Meclis'e yeni bir teklif sundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:03
AK Parti Meclis'e 50 maddelik yeni teklif

AK Parti'nin trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek  önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

50 maddelik teklif

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM’de kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Muş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş nedeniyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, 50 maddelik teklifte trafik güvenliğini arttıracak, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlayacak düzenlemeler bulunduğunu ifade etti. Muş, "Kanun teklifimizde güvenlik köy korucularından 44 yaşını dolduranların emekli edilmesi ve yerlerine 30 yaşını doldurmamış daha genç köy korucularının alınmasına yönelik teklifimiz de söz konusudur. Güvenlik korucularımızın gençleştirilmesine yönelik teklifi olarak kanun teklifimizin içinde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:03
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