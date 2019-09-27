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AK Parti'den Mansur Yavaş'ın 15 Temmuz gazisini işten çıkarılmasına sert tepki!

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işten çıkardığı isimler arasında Devlet Övünç Madalyası sahibi 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi Adaş'ın da bulunduğunu bildirerek, "Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadesini kullandı.

27 Eylül 2019 Cuma 11:22
AK Parti'den Mansur Yavaş'ın 15 Temmuz gazisini işten çıkarılmasına sert tepki!

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla Ankara Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalara tepki gösterdi. Şahin, paylaşımında, "CHP’li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:22
  1. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi

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  • tuncay kahvecituncay kahveci42 dk önce
    şentepedeki teleferikleride iptal ediyor.....

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