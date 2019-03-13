AK Parti'den flaş Mansur Yavaş açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklama yapıyor.

Biz gündeme getirene kadar CHP, Mansur Yavaş'ın kendisi ve orada kurulan ittifakın unsurları cevap vermedi. Bizden sonra açıklama yaptılar. Yalan beyanlar var, siyasetçiye yakışmayan. Oradaki beyanlarında bizim kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor. Bu kişiyle ilgili olarak ‘saygıdeğer’ iş adamı gibi bir ifadem olmamıştır. Biz bu kişiyi tanımıyoruz.

"Mansur Yavaş'ın daha önceden dostu olan, şimdi ise ihtilaflı olduğu kişi saygıdeğer bir iş adamı mıdır yoksa kriminal bir kişi midir Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi? Bu kişi hakkındaki kararı bahsedilen konularda mahkemeler verecek. Hakim değiliz savcı değiliz.

Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir

Mansur Yavaş ile bu kişi arasında taraf da değiliz. Kriminal kişiyle neden dost olduğu husumet nasıl ortaya çıktı kendi meselesi. Rakipleri tarafından bu iddiaların ortaya atıldığın söylüyor. AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yoktur. Mansur Yavaş CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun meselesidir.

İftira arıyorlarsa kendilerinin içinde bulundukları atmosfer içindeki siyasi ilişkilerine bakması gereken bir durumdur. Bu rakipler meselesi değildir. Kendisine güvenen bir siyasetçi bu sorulara cevap verebilir. AK Parti bir dünya markasıdır.

Bizim meselemiz, saygıdeğer Ankara seçmeni karşısına böyle bir adayla çıkılmasıdır. Meseleye bu açıdan bakıyoruz. Bu adayı nasıl sindirebildikleridir. Biz Mansur Yavaş'ın vekili olmadığı halde alacak iddiasıyla ortaya koyduğu senedin sahte çıktığını ve yargıda kesinleştiğini ifade ettik. Sahte senetle alacak takibi yaptığı yargıda kesinleşti. CHP adayının konuyu saptırmaya çalıştığı açıktır. Bana iftira atıldı diyor. İftira, tezgah gibi birtakım siyasi manipülasyonlar bizim siyasi yapımızın kapısından içeri giremez, tam tersine bunlarla mücadele eden bir kadroyuz.

Sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır, çünkü mahkeme kararı ile sabittir. Bizim büyükşehir belediye başkan adayımız Özhaseki, belediye başkanlığı ve bakanlık yapmıştır. Mal beyanında bulunmuştur.

Ayrıntılar gelecek...