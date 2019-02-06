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AK Parti'den Macron'un kararına kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan kararını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz"- "Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına Macron'un attığı bu adım, diyaloğu engeller niteliktedir"- "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa'nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad'da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir"- "Macron tarihle yüzleşmeyi siyaset konusu yapmak istiyorsa, kendi ülkesinin tarihiyle yüzleşmeyi tercih etmelidir"

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:37
AK Parti'den Macron'un kararına kınama

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan kararını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanını kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan kararını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa'nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad'da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir. Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına, tarihçilerin ve bilim insanlarının diyalog geliştirmesi gereken bir konuda Sayın Macron'un attığı bu adım, bizatihi diyaloğu engeller niteliktedir. Ermeni diasporası içerisindeki fanatik çıkar gruplarının oluşturduğu 'soykırım ekonomisi' bir sektör haline gelmiş ve sözde soykırım yalanı ile bahse konu olaylarla ilgili her türlü normalleşmeye mani olmaya devam etmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması gerektiğine dair çağrısıyla pozitif yaklaşımını defaatle ortaya koyduğunu, sözde soykırım ekonomisinden beslenen çıkar lobisi nedeniyle Ermenistan tarafında bu yaklaşımın karşılık bulmadığını hatırlatan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Macron, yaptığı açıklama ile Fransa-Türkiye arasındaki ilişkilere de gölge düşürmekte; göç krizi ve terörle mücadele başta olmak üzere iş birliği gerektiren pek çok hassas bölgesel konu var iken ortak adımlar atılmasını engelleyici rol üretmektedir. Siyasete düşen, bölgesel refah, güvenlik, istikrar ve demokrasi için daha iyi diyalog zemini oluşturmaktır. Bu nedenle sayın Macron'a geçmişe değil bugüne ve geleceğe odaklanan kararlar peşinde koşmasını tavsiye ediyoruz. Sayın Macron tarihle yüzleşmeyi siyaset konusu yapmak istiyorsa, kendi ülkesinin tarihiyle yüzleşmeyi tercih etmelidir. Bu daha ilkeli bir yaklaşım olacaktır."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:37
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  3. sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü

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