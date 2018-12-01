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AK Parti kritik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi

AK Parti, TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmelerini içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na verdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:14
AK Parti kritik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Gülhane Askeri Tıp Akademesi (GATA) ve askeri hastaneler, Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı'na devredildi. O dönem tartışmalara neden olan, '669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK' ile, GATA'ya bağlı yükseköğretim birimleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi; GATA'ya bağlı eğitim hastaneleri, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı'na devredildi.

AK Parti kanun teklifi verdi

AK Parti, askeri hastanelerin kapatılmasıyla barış durumunda tıbbi becerilerini kullanamayan askeri hekimlerin, TSK'nın ihtiyaç duyduğu durumlarda etkin görev alabilmeleri için Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmelerini de içeren kanun teklifi verdi. AK Parti milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Mehmet Şükrü Erdinç, Ziya Altunyaldız, Barış Aydın, Hasan Çilez, İbrahim Yurdunuseven, Yavuz Subaşı, Zafer Işık'ın imzası bulunan 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 30 Kasım tarihinde TBMM Grup Başkanlığı'na sunuldu.

Mehmet Muş, basın toplantısıyla duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla duyurduğu 71 maddelik kanun teklifinin 10'uncu maddesi, TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelin, Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmelerine imkan tanıyor.

Mevcut durumda askeri hastane bulunmadığından barış halinde cerrahi branşlarda uzman tabip ve teknisyen astsubay yetiştirilemediğine dikkat çekilen teklifin 10'uncu maddesi şöyle:

''TSK'nın icra ettiği herhangi bir askeri operasyonda ve sefer durumunda sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için harekat alanındaki seyyar sağlık teşkillerinde özellikle cerrahi branşlardaki uzman tabiplerle sağlık astsubaylarının görevlendirilmesi ve bunların da askeri sağlık personeli olması gerekmektedir. Ancak barış durumunda bulunan kadrolara göre aile hekimliği uzmanı, acil tıp uzmanı veya iç hasatlıkları uzmanı branşlarında uzman tabip yetiştirilebilmekte, askeri hastane bulunmadığından barış durumunda tıbbi becerilerini kullanamadığından cerrahi branşlarda uzman tabip ve teknisyen astsubay yetiştirilememektedir. Aynı durum hali hazırda cerrahi branşlardaki uzman tabipleri ve sağlık teknisyeni astsubaylar için de geçerlidir. Tıbbi melekelerini kullanamadığından el becerisini kaybeden personelin, TSK'nın ihtiyaç duyduğu durumlarda etkin faaliyet gösterememesine neden olabilecektir. Madde ile TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelin her an göreve hazır halde bulunmalarını ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak, personele belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkan tanınması amaçlanmaktadır.''

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:14
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