AK Parti'den kritik ittifak açıklaması: Tamamen kopmuş değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde AK Parti - MHP ittifakıyla ilgili soruya, "İttifak için yasal zemin oluşturulamadı. Keşke 1 yıl önce bu iş konuşulsaydı ve gerekli çalışmalar yapılabilseydi. İçimizde bu durumun hüznü var. Yerel seçimde ittifak olmasa da ipler tamamen kopmuş değil." dedi.

"Melih bey bana 'Ben AK Partiliyim' dedi"

MHP'den Ankara için aday olacağı konuşulan Melih Gökçek ilgili de konuşan Özhaseki şunları söyledi:

"Melih Bey, benim sürekli görüştüğüm ve yıllarca partimizde görev almış bir isim. MHP'den adaylığı konusunda gönlünden ne geçer bilemem. Kendisiyle yaptığım görüşmede bana 'Ben AK Partiliyim" dedi."