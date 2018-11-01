0553 313 94 23
impression

AK Parti'den kritik ittifak açıklaması: Tamamen kopmuş değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile 'Cumhur ittifakı' konusunda katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "MHP ile yerel seçimde ittifak olmasa da ipler tamamen kopmuş değil." dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:34
AK Parti'den kritik ittifak açıklaması: Tamamen kopmuş değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde AK Parti - MHP ittifakıyla ilgili soruya, "İttifak için yasal zemin oluşturulamadı. Keşke 1 yıl önce bu iş konuşulsaydı ve gerekli çalışmalar yapılabilseydi. İçimizde bu durumun hüznü var. Yerel seçimde ittifak olmasa da ipler tamamen kopmuş değil." dedi.

"Melih bey bana 'Ben AK Partiliyim' dedi"

MHP'den Ankara için aday olacağı konuşulan Melih Gökçek ilgili de konuşan Özhaseki şunları söyledi:

"Melih Bey, benim sürekli görüştüğüm ve yıllarca partimizde görev almış bir isim. MHP'den adaylığı konusunda gönlünden ne geçer bilemem. Kendisiyle yaptığım görüşmede bana 'Ben AK Partiliyim" dedi." 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:34
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. AK Parti
  4. MHP
  5. Cumhur ittifakı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karatay ısrarcı... "Veganlar koyun gibi"
    1. Karatay ısrarcı... "Veganlar koyun gibi"
    2. 18 günlük hasta bebeğin taşındığı..
    3. İstanbul Havalimanı'nda Taksim'den..
    4. TSK Metina'yı vurdu! 2 PKK'lı öldürüldü
    5. “Kabuklu”ya dost, “sünnetli”ye düşman..
    6. "Khabib'i bana getirin"
    7. UBER sürücüleri Erdoğan'a seslendi
    8. Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?
    9. Rusya'dan Ukrayna'ya karşı hamle! Onay..
    10. Dev derbinin hakemi beli oldu
    11. Mansur Yavaş, Akşener ve..
    12. Emekli madenciyi öldüren katillere..
    13. AK Parti MHP yerel seçimlerde neden..
    14. 15 Temmuz'la ilgili şok gerçek!..
    15. İHH Sudan'ın 250 nüfuslu köyüne camii..
    16. ‘Defedin bu sürtüğü’
    17. Mehmet Özhakesi AK Parti'in Ankara..
    18. Bakan Akar: Kazdıkları çukurlara..
    19. Mustafa Kemal’e hakaret üniversite..
    20. FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' ve eşi..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri