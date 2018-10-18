Kurtulmuş'tan kritik ittifak açıklaması
AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz." açıklamasında bulundu.18 Ekim 2018 Perşembe 12:42
"Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum" diyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.
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