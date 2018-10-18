Kurtulmuş'tan kritik ittifak açıklaması

"Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum" diyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

