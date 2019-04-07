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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti'den kritik Ankara hamlesi! Resmi başvuru yaptılar

Yerel seçim sonuçlarında oyların çalındığının kesinleşmesinin ardından AK Parti, Ankara'nın tüm ilçelerinde oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

07 Nisan 2019 Pazar 13:37
AK Parti'den kritik Ankara hamlesi! Resmi başvuru yaptılar

AK Parti Ankara'nın tüm ilçelerinde oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvuru yaptı. AK Parti'nin tüm ilçelerdeki oyların sayılması talebinin İl Seçim Kurulu tarafından bugün karara bağlanması bekleniyor.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, önceki gün yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti;

"Yaptığımız incelemelerde, birçok sandıkta sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, bu şekilde seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görüldüğünde talebimiz kısmen kabul edilmiştir. Kabul edilen sandıklardaki taleplerimizi ve beyanlarımızı doğrulayan somut vakalar göz önünde tutulduğunda ilçe seçim kurulu kararlarının iptaline, asılları ilçe seçim kurullarında mevcut olan itiraz dilekçelerimiz ekinde de bulunan fahiş hataları gösterir sandık kurulu tutanağı ile oy sayım döküm cetvellerine ilişkin sandıkların yeniden sayılmasına çıkan somut olgular karşısında ilçedeki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümünün yapılmasına karar verilmesini içerir itirazlarımızı dün itibarıyla il seçim kurullarına sunulmuştur."

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:37
  1. AK Parti
  2. Ankara
  3. Seçim itirazı
  4. flaş hamle

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