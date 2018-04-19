AK Partili Ahmet Sorgun'dan kongre açıklaması

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun AK Parti Genel Merkezi’ne girişi sırasında açıklamada bulundu. “Kongre tarihi konusunda yetkili kurullarda alınmış bir karar henüz yok.” İfadelerini kullanan Sorgun, “YSK’nın takvimini esas alarak biz de takvimimizi netleştireceğiz. Detayları çalışıyoruz” dedi.