AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert mektup tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği küstah mektubu grup toplantısında okutmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte Türkiye'nin yanında durmadığını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden gelirse gelsin saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız 'Bu mektubu unutmadık gereken şekilde gereken zamanda karşılığı verilecektir' demiştir. Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına saygı esastır, yok hükmündedir. En temel vatansever duruşu CHP Genel Başkanı'ndan görmedik. Bizim açımızdan yok hükmünde olan bir mesajı grup toplantısında gündeme getirerek siyasi sabotaj yapıyorlar. CHP Genel Başkanı dünyada söylenenlerin sözcüsü oluyor. Net bir seviyesizlikle karşı karşıyayız. Yok hükmünde olan bir mesajı sahipleniyor. Cumhurbaşkanımızın başarısı bunlarda travma yaratıyor." dedi.