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AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert mektup tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği küstah mektubu grup toplantısında okutarak milli bir davada siyasi çıkar sağlamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:30
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert mektup tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği küstah mektubu grup toplantısında okutmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte Türkiye'nin yanında durmadığını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden gelirse gelsin saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız 'Bu mektubu unutmadık gereken şekilde gereken zamanda karşılığı verilecektir' demiştir. Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına saygı esastır, yok hükmündedir. En temel vatansever duruşu CHP Genel Başkanı'ndan görmedik. Bizim açımızdan yok hükmünde olan bir mesajı grup toplantısında gündeme getirerek siyasi sabotaj yapıyorlar. CHP Genel Başkanı dünyada söylenenlerin sözcüsü oluyor. Net bir seviyesizlikle karşı karşıyayız. Yok hükmünde olan bir mesajı sahipleniyor. Cumhurbaşkanımızın başarısı bunlarda travma yaratıyor." dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:30
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Trump mektubu

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı9 sa önce
    Kılıçdaroğlu mektubun karşısında durduda,durması gerekenler duramadı.
  • milletmillet16 sa önce
    Chpkk bir mezhep kisvesi altında gizlenen sinsi,kripto Ermeniler ve gayri müslümlerin işgali altındadır. İnanmayanlar kk nın babasının mezar ziyaretini goguldan indirip izlesinler. Acaba hangi müslüman babasının mezarında mum yakar ki.Uyan kendisini aydın zanneden zavallı sosyal demokrat arkadaşım uyan eski chp li müslüman kardeşim Uyan kendisini ülkücü zannedip te hdp ile beraber chpkk ya oy verip hiç bir şey kazanamayan ip li kardeşim .Hep beraber uyanın 2023 ten sora Rabbim bir fırsat daha vermeyebilir
  • ÖzgünÖzgün17 sa önce
    Bu Erdoğana değil,Türk halkına hakaretti.Sustunuz bu doğru.Hala sevgiden saygıdan bahsediyorsunuz.Milli mesele buda doğru.Barış Harekatıda Milli mesele . 
  • Tata TongaTata Tonga17 sa önce
    Trump a bir şey diyemiyorlar Kılıçdaroğlu na saldırıyorlar...Kılıçdaroğlu na saldırmak kolay... 
  • The RareThe Rare18 sa önce
    Ey Can! Edep nedir diye arar sorarsan eğer, bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül gösterebilmektir! / Mevlana Cahiliye BağnazlığıBu tip sövgüler ve seviyesizlikler faillerinin bağnazlığını gösterir. Bu bağnazlıklar karşısındaki aksi tavrımız ize bize huzur verir:İnkâr edenler, gönüllerindeki öfke ve bağnazlığı, cahiliye döneminin fanatizmini ateşlediklerinde, ALLAH elçisinin ve inananların üzerine huzurunu indirmiş ve onların erdemlilik sözünü tutmalarını sağlamıştı. Onlar buna tam yaraşan ve hak eden kimselerdi. ALLAH her şeyi bilendir.  Fetih 48:26 Kaynak: Hakaretlere Karşı Kur’ani Tavır Ne Olmalı? - Bülent Şahin Erdeğer
  • BALYOZBALYOZ18 sa önce
    HERZAMAN SÖYLÜYORUM CHP NIN BASINDAKI ZAT BIR NUMARALI TÜRKIYE DÜSMANIDIR VE TAM BIR DIS GÜCLERIN EMRINDE CALISANDIR 
  • Abdullah. Abdullah. 18 sa önce
    Türkiye mektuba cevabını sahada (Suriyede) verdi, "altında kalıp ezildik" düşünenler ya art niyetlidir veya Türkiyenin en büyük ahmağıdır.
  • DürüstceDürüstce18 sa önce
    Kılıçdaroğlu bu küstah mektuba gerekli cevabın neden verilemediğini sorguluyor. Olan bir şey yok hükmünde olamaz. Yalayıp yutacak mıyız? Neden korkuyorlar? Bunun cevabını versinler.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 18 sa önce
    KeMal Yalandaroğlu, İş Başında. Her Zaman ki Gibi.
  • İmanlı vatandaşİmanlı vatandaş18 sa önce
    Mektubun son cümlesi"Salak olma ,Aptallık yapma"sözlerinin hangisi milli bir davadır söyler misin?Madem milli dava dersiniz peki neden altında kalıp ezildiniz cevap vermek bir yana sakladınız.
  • tuğrultuğrul19 sa önce
    Edepsiz muhalefet sen bu mektuba tepki veremez miydin? Mektup senin ülkenin liderine yazılmamış mıydı? Yoksa varsa yoksa bu ülkenin liderinden kurtulalım da ülke ne olursa olsun düşüncesinde misiniz?

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