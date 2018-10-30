AK Parti, sağlık konusunda kanun teklifi verdi

AK Parti, sağlıkla ilgili dikkat çeken bir kanun teklifi verdi. Teklifle ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. Teklifle tüp bebek tedavisine 40 yaş sınırı getiriliyor.

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