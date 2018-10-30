AK Parti, sağlık konusunda kanun teklifi verdi
AK Parti, sağlıkla ilgili dikkat çeken bir kanun teklifi verdi. Teklifle ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. Teklifle tüp bebek tedavisine 40 yaş sınırı getiriliyor.30 Ekim 2018 Salı 11:40
AK Parti, sağlıkla ilgili dikkat çeken bir kanun teklifi verdi. Teklifle ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. Teklifle tüp bebek tedavisine 40 yaş sınırı getiriliyor.
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