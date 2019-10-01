AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan kabine değişikliği açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, katıldığı televizyon programında kabine değişikliği ile ilgili açıklamalarda kullandı. Bostancı, "Kabinenin değişmesi gerekmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı şartlara duruma göre bunu yapabilir" dedi.

"Kabinenin değişmesi gerekmiyor"

Bostancı'nın kabine değişikliği ile ilgili kullandığı ifadeler şu şekilde::

"Kabinenin değişmesi gerekmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı şartlara duruma göre bunu yapabilir. Bilmiyorum, benimle ilgili bir husus değil. Müzakeresine dahil olduğum bir iş değil. Sayın Cumhurbaşkanı bir takım değerlendirmeler yapmıştır. Tasarrufta bulunabilir. Ama ne nasıl olur hakikaten topyekun bir değerlendirme mi olur bilmiyorum."