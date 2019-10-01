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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan kabine değişikliği açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, kabine değişikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

01 Ekim 2019 Salı 16:04
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan kabine değişikliği açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, katıldığı televizyon programında kabine değişikliği ile ilgili açıklamalarda kullandı. Bostancı, "Kabinenin değişmesi gerekmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı şartlara duruma göre bunu yapabilir" dedi.

"Kabinenin değişmesi gerekmiyor"

Bostancı'nın kabine değişikliği ile ilgili kullandığı ifadeler şu şekilde::

"Kabinenin değişmesi gerekmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı şartlara duruma göre bunu yapabilir. Bilmiyorum, benimle ilgili bir husus değil. Müzakeresine dahil olduğum bir iş değil. Sayın Cumhurbaşkanı bir takım değerlendirmeler yapmıştır. Tasarrufta bulunabilir. Ama ne nasıl olur hakikaten topyekun bir değerlendirme mi olur bilmiyorum."

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:04
  1. AK Parti
  2. Naci Bostancı
  3. Kabine

YORUM YAZ

  • HasanHasan29 dk önce
    Neresi önemli bunun? Ben bilmem reis bilir demiş. Bunu herkes biliyor zaten.
  • EKOLL EKOLL 47 dk önce
    Dış işleri bakanı İçişleri bakanı Milli Savunma bakanı hariç hepsi değişebilir. Değişsin de.
  • Sen sen***Ben benSen sen***Ben ben48 dk önce
    Sn. Zehra Zümrüt Selçuk derhal değiştirilmelidir.

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