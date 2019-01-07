Flaş iddia! 'AK Parti'den istifa edip, İYİ Parti'den aday olacak'

Manisa'da yerel seçim için siyaset kulisleri hareketlendi. AK Parti, Manisa’da MHP adayını destekleme kararı alırken, buna tepki gösteren AK Partili Selçuk Özdağ ise İYİ Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifine olumlu yanıt verdi. AK Partili Özdağ’ın, ‘Millet İttifakı’nın ortak adayı olacağı iddia edildi.

MHP Cengiz Ergün'ü aday gösterdi

İddialara göre MHP Manisa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü tekrar aday gösterdi. AK Parti ise aday çıkarmadı.

3 partiden teklif

Cumhur İttifakı'nın, Manisa'da MHP adayını destekleme kararı sonrası CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, AK Partili eski vekil Selçuk Özdağ'a adaylık teklifi götürdü.

AK Parti'den istifa edecek

Özdağ'ın, İYİ Parti'nin önerisine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Özdağ, bu hafta içinde AK Parti'den aday adaylığı başvurusunu geri çekip partisinden istifa edecek ve İYİ Parti'ye geçecek. CHP ve İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde “Millet İttifakı” adayı olacak Özdağ'ı destekleyecek.

Sosyal medyadan sert sözlerle eleştirdi

AK Parti eski milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'nın “Manisa kararı”nı şu sözlerle eleştirdi: “Açık ara birinci olduğumuz bir yerde büyükşehir belediye başkanlığının bir başka partiye verilmesini izah edemiyorum. Siyasette uzlaşma iyidir ama doğru olan bunu adalet temelinde yapmaktır. İnsanlara ait her karar tartışılabilir. Tek tartışılmazımız inançlarımız ve ülke menfaatleridir. Emeğe saygı adaletin bir gereğidir. Emek verenin lütfa ihtiyacı yoktur. Şehzadeler şehrinin büyükşehir belediye başkanlığı partimizin ve emektar tabanımızın hakkıydı, bu karar doğru olmamıştır, artık olup biteni değerlendirmek tabanımızın vicdanına kalmıştır. Susmak ikbal sağlar ama itibar sağlamaz… Yanlışa yanlış diyemeyenler o yanlışın vebaline ortak olur. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kış- yaz demeden koşan, terleyen AK Parti tabanının anasının ak sütü gibi hakkıdır.”