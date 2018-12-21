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AK Parti, İstanbul ve Ankara ilçe adaylarını 2 ayrı programla tanıtacak

Yerel seçimlere az bir süre kala çalışmalara hız veren AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını iki ayrı programla tanıtacağı öğrenildi.

21 Aralık 2018 Cuma 12:26
AK Parti, İstanbul ve Ankara ilçe adaylarını 2 ayrı programla tanıtacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde 74 il belediye başkan adayının açıklanmasının ardından, gözler kalan il ve ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi.

2 ayrı program düzenlenecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti tarafından İstanbul ve ilçeleri için ayrı, Ankara'nın ilçeleri için ise ayrı bir program düzenlenecek.

Peyderpey açıklanacak

Ankara ve İstanbul ilçelerinin tanıtımının ardından, Ocak ayı başında kalan ilçe adaylarının ise peyderpey açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayının bugün tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından açıklanacağını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:33
  1. AK Parti
  2. Ankara
  3. İstanbul

YORUM YAZ

  • abbas yolcuabbas yolcu18 dk önce
    o adayların neyini tanıtacak,tanıyan tanıyor zaten!!!kayserilinin kim olduğunu neci olduğunu,neleri götürdüğünü alem biliyor,bence yol yakınken ikisinide alıp başkasını koyun yoksa geçmiş olsun!en içten selamlar

Günün Özeti

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