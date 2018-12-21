AK Parti'den İstanbul ve Ankara için iki ayrı program

ANKARA (AA) - AK Parti, İstanbul ve ilçe belediye başkan adayları ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını iki ayrı programla tanıtacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde 74 il belediye başkan adayının açıklanmasının ardından, gözler kalan il ve ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti tarafından İstanbul ve ilçeleri için ayrı, Ankara'nın ilçeleri için ise ayrı bir program düzenlenecek.

Ankara ve İstanbul ilçelerinin tanıtımının ardından, Ocak ayı başında kalan ilçe adaylarının ise peyderpey açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayının bugün tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından açıklanacağını bildirmişti.