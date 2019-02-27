0553 313 94 23

AK Parti’den İskilip çıkarması

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 31 Mart’a gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerden zaferle çıkarak, “2023 ve 2053 hedeflerimize milletimizle birlikte ulaşacağız” dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 22:38
AK Parti’den İskilip çıkarması

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 31 Mart’a gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerden zaferle çıkarak, “2023 ve 2053 hedeflerimize milletimizle birlikte ulaşacağız” dedi.


AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İskilip ilçe teşkilatını ziyaret etti. Partisinin İl Yürütme Kurulu üyeleriyle ile birlikte AK Parti İskilip İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısına katıldı. Ahlatcı, toplantıda yerel seçimlerde izlenecek yol haritası ile ilgili partililerle görüş alışverişinde bulundu.


"Cumhurbaşkanımız ’Çorum benim kalem dedi bende kalemize görev aldığım günden itibaren sahip çıkıyorum’ diyen Ahlatcı, bu seçimin sadece yerel bir seçim olmadığını aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçimi olduğunu söyledi.


İskilip’in Ak Parti’nin kalesi olduğunu ve 31 Mart’ta da önceki seçimlerden daha yüksek oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri desteği sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiren Ahlatcı, “Bu yolda kefenini giyen vatanı ve milleti için canını hiçe sayan milleti ve mazlumların yanında olan liderimiz önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. HDP Anadolu’da CHP’nin güçlü olduğu yerde CHP’yi, İYİ Partinin güçlü olduğu yerde İyi Parti’yi destekliyor. Amacımız ülkemizin bekası için bu seçimlerde de en yüksek oyu alarak İskilip’te yeniden belediyemizi kazanacağız. Gençlik Kollarımız yeni seçmenlerimize 18-25 arası gençlerimize biz büyüklerin neler yaşadığını, hastane kuyruklarını, ilaç kuyruklarını, milletini dinleyen milleti ile hareket eden Adnan Menderes’in, Turgut Özal’ın ve Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesini milletini devletini ve bayrağını düşünürken nelere maruz kaldığını anlatacaklar ki yeni neslimiz bugünlere nasıl gelindiğini öğrenecek. Gençlerimizin ve özellikle İskilip Gençlik Kollarımızın başarılı çalışmalarını yakından takip ediyor ve sizlerle gurur duyuyorum her platforma da bizlerin göğsünü kabartıyorsunuz” dedi.


Kadın kollarının AK Parti’nin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu dile getiren Ahlatcı, “ Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere ne kadar önem ve değer verdiğini biliyorsunuz. Gerek ana kademelerimizde gerek gençlik kollarımızda, milletvekilliğinde, il genel ve belediye meclis üyeliklerinde sizlerin de yer alması için talimatlar vererek aktif siyaset içerisinde olmanızı istemektedir" diye konuştu.


Ahlatcı, "Gece gündüz demeden tüm teşkilat üyelerimizle meclis üyelerimizle birlikte sahada yatıp kalkacağız. Amacımız her zaman olduğu gibi İskilip’te kazandığımız bir oy ile ülkemizde refah seviyesine katkı sağlayacağız. Saflarımızı sıkı tutarak çıktığımız bu kutlu dava yolunda emin adımlarla 2023 ve 2053 hedeflerimize Allah’ın izniyle hep birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 22:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatağan Kocadon’u Bağrına Bastı
    1. Yatağan Kocadon’u Bağrına Bastı
    2. Motosiklet tutkunları Tosun’a tam..
    3. Trump’ın eski avukatı kongreye ifade..
    4. Elçibey’in damadı Semedbeyli, Hocalı..
    5. Husiler açıkladı: BAE engelledi
    6. Hindistan, Pakistan'ı İsrail..
    7. Cumhuriyet tarihinin en büyük..
    8. ABD Kongresinden Kore Savaşı'nı..
    9. 12. Uluslararası Kısa Film Festivali..
    10. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    11. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    12. Galatasaray - Fenerbahçe maçının..
    13. Gölete uçan araçtan çıkarılan..
    14. Bolu’da alkollü sürücü dehşeti: 4..
    15. Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 -..
    16. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final..
    17. Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan..
    18. Fethiye’de 20 bekçi göreve başladı
    19. AK Parti’den İskilip çıkarması
    20. İşte Türkiye'nin dünyanın en sağlıklı..
    21. Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?
    22. Zeybekci’den yatırım vadisi ile uygun..
    23. Rusya ile İsrail arasındaki kriz..
    24. UNICEF'ten Bangladeş'teki Arakanlı..
    25. Diyarbakır’da hava destekli narkotik..
    26. İçişleri Bakanı Soylu, gençlerle..
    27. Erdoğan- Itno ortak basın toplantısı
    28. Avrupa Parlamentosu'nda İslamofobi..
    29. BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı!
    30. Arap ülkelerinden Mısır'a taziye..
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor