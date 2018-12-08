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AK Parti'den İnsan Hakları Günü'ne özel program

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:- "İnsanlık adına, insanlık onuru adına ve vicdan adına tek başımıza Türkiye olarak çok şey yapıyoruz"- "Sadece Dünya İnsan Hakları Günü diye bir gün kutlamak değil, bugünle beraber dünyada yaşanan insan hakları ihlallerinin de bir farkındalığını oluşturabilmek amacındayız"- "Bugün pek çok alanda şiddet ile ilgili sıkıntılarımız var, bizim bunları çözebilecek gücümüz var"

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:03
AK Parti'den İnsan Hakları Günü'ne özel program

ANKARA (AA) - MUHAMMED TORUNTAY- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İnsanlık adına, insanlık onuru adına ve vicdan adına tek başımıza Türkiye olarak çok şey yapıyoruz." dedi.

Usta, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanan programa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya'nın her yerinde insan hakları noktasında sıkıntılar yaşandığına değinen Usta, insanların açlıktan öldüğünü, savaşların yaşandığını, çocuk ve kadınların şiddete maruz kaldığını anlattı.

Usta, Dünya İnsan Hakları Günü'nde, duyarlılığın ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, "Sadece Dünya İnsan Hakları Günü diye bir gün kutlamak değil, bugünle beraber dünyada yaşanan insan hakları ihlallerinin de bir farkındalığını oluşturabilmek amacındayız. Bu amaçla bir program düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız katılacaklar." diye konuştu.

Dünyanın insan hakları karnesi notunu düzenleyecekleri programda açıklayacaklarını ifade eden Usta,"O gün açıklayacağız ama bu anlattığım tabloya bakılırsa karnenin pek de başarılı olamayacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve diğer özel günlere işaret eden Usta, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada ve kamuoyunda insanların insan olduğu için değer görmesi gerektiğini, diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, menşeine, ne konuştuğuna ve nasıl konuştuğuna bakılmaksızın 'insan insandır' denilerek bir yaklaşımın sergilenmesi için bir adım olmasını hedefliyoruz. Türkiye insan hakları noktasında çok hassas bir çizgide. Baktığınız zaman sadece insan hakları noktasında değil, hayvan hakları ve çevre hakları noktasında çok hassas bir medeniyetin torunlarıyız. Önemli olan bu medeniyetimizin tekrar gün yüzüne çıkarılması, bu farkındalığın artırılması. Biz insan haklarını Avrupa'dan, batıdan yeni öğrenmedik. Bizim atalarımız, bunları bizzat yaşamış, yaşatmışlar, kendi bünyesinde yaşayan ister gayrimüslim olsun ister farklı ırklardan olsun, hiç bir ayrım gözetmeksizin hem dini inançlar ve ibadetler noktasında bütün özgürlüklerini sunmuşlar."

Usta, kul hakkına biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Toplumda artan şiddetin aslında insanın insan olarak karşısındakine değer verememesinden kaynaklandığının farkındayız. Sadece şiddet denilince kadına şiddetten bahsetmeyi aslında bir eksiklik olarak görüyorum. Bugün pek çok alanda şiddet ile ilgili sıkıntılarımız var. Bizim bunları çözebilecek gücümüz var." ifadesini kullandı.

Dünya'da artan ırkçılığın Türkiye'ye örnek teşkil etmemesi gerektiğini belirten Usta, şunları kaydetti:

"Bunlar tabii ki dünyada artan ırkçılıkla biraz daha artmış durumda. Bunlar bize örnek teşkil etmemesi gereken tablolar, tam tersine biz güzel örneklerimizle, dünyada yapılmayan işleri yapan örneklerimizle, iyi örnek olarak kendimizi bir kere daha dünya kamuoyunda doğru bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin önderliğinde aslında dünyanın yapamadığı ve dünyanın kanayan vicdanına biz bir miktar da olsa el uzatıyoruz. İnsanlık adına, insanlık onuru adına ve vicdan adına tek başımıza, Türkiye olarak çok şey yapıyoruz. Bunları anlatmak istiyoruz, bunları hatırlatmak istiyoruz. Bu açıdan Dünya İnsan Hakları Günü'nü önemli bularak, böyle bir program düzenledik."

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:03
  1. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
  2. Ak Parti
  3. Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

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