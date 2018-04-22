AK Parti'den ilk açıklama geldi
AK Parti Grup Başkanvekili. CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İyi Parti'ye katılmasını, "CHP Güneş Motel olayından ders almamış" sözleriyle değerlendirdi.22 Nisan 2018 Pazar 15:40
AK Parti'den CHP'den istifa edip İyi Parti safına katılan 15 vekille ilgili ilk tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili, CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İyi Parti'ye katılmasını değerlendirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili, "CHP Güneş Motel olayından ders almamış. Millete rağmen hiçbir senaryo tutulmamıştır. Tutulmayacaktır." dedi.
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