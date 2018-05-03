AK Parti'den 4'lü ittifak açıklaması: Başlamadan krize boğuldu
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde kriz çıktığını ifade ederek, "Daha başlamadan krize boğuldu." dedi.03 Mayıs 2018 Perşembe 14:18
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti arasında ittifal girişimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Ünal, bugün resmen açıklanması beklenen ancak ertelenen 4'lü ittifakı şimdiden krizle boğuştuğunu ifade ederek, "Daha başlamadan krize boğuldu." dedi.
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