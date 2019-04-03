AK Parti'den İl Seçim Kurulu kararı değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne sormak istiyorum, 'Bu kadar acelecilik nedendir?'. Bu kadar gerekçeler açıkken ve netken gerçekten İl Seçim Kurulunun bu yaklaşımı, hem de Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına rağmen ve aynı zamanda bundan önce hiç verilmeyen bir tedbir kararının altına imza atmış olması hasebiyle ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve soluğu direkt İl Seçim Kurulunda alması ve İl Seçim Kurulunun böyle bir karara imza atmasına sebep olması gerçekten manidardır." dedi.

Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bir önceki açıklamasında, İstanbul'da yerel seçimlere ilişkin usulsüzlükleri ve hataları büyük oranda tespit ettiklerini, belgelendirmeye çalıştıklarını ve tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardığını hatırlattı.

Çalışmalar sürerken farkın kapanacağını ve seçimin lehlerine sonuçlanacağına dair işaretler aldıklarını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Gerçekten çalışma esnasında gördük ki çok hızlı bir şekilde aradaki fark azalıyor ve bu azalan farkları da yer yer buralardan neye dayalı olarak azaldığını ifade ettik, hem biz ifade ettik hem de İstanbul İl Başkanımız ara ara ifade ettiler. Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin ilçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz bu düzeltme işleminin dışında bir de bir başka adımı attık ve geçersiz oyların sayımına ilişkin bir de tüm oyların sayımına ilişkin müracaatta bulunduk. Bunun üzerine bazı ilçe seçim kurulları yeniden sayıma ve bazı ilçe seçim kurulları da geçersiz oyların sayımına ilişkin karar verdi. Elbette bir ilçe reddetti ve bazı ilçeler de karar vermek için bekletti, daha sonraki günlerde vermek üzere. İlçe seçim kurullarının özellikle bazı seçim kurullarının sayıma ilişkin verdiği karar üzerine fiilen sayıma başlamasının ardından geçersiz oyların AK Parti adayı lehine yazılmaya başladığını ve aradaki farkın kapanma trendinin arttığını görünce Cumhuriyet Halk Partisi, resmen paniğe kapıldı ve soluğu İl Seçim Kurulunda aldı. Çok alelacele gitti Cumhuriyet Halk Partisi. İl Seçim Kurulu da son derece hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu."

- "Neden korkuyoruz?"

Hukukçu olduğunu hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Bir hukukçu olarak ifade etmek istiyorum, il seçim kurulları bugüne kadar herhangi bir tedbir kararı vermemiş bu şekilde ve yine Yüksek Seçim Kurulunun daha önce verdiği karar ve kararlar var, ilçe seçim kurulları sayımı devam ederken İl Seçim Kurulları durdurma kararı vermez, veremez şeklinde. Şimdi hem çok acele edilmesi hem bir tedbir kararının ilk kez ortaya çıkması hem de Yüksek Seçim Kurulunun bahsettiğim, minvalde bir kararının olması sonucunda böyle bir tablonun oluşması gerçekten bizleri hayrete düşürdü. Şimdi sormak istiyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne sormak istiyorum, 'Bu kadar acelecilik nedendir?'. "Bu sayım olamaz, bu sayım olacaksa bu bir dipsiz kuyudur, nereye gideceği belli olmaz, bu sayımı asla yaptırmayız." şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur ve kaygısıdır? Neden korkuyoruz?"

- "Fark çok az"

Bugün basınla belgeler paylaştıklarını hatırlatan Yavuz, şöyle dedi:

"Maddi hatalar çok fazla az buz değil. Bu belki tarihin, belki bugüne kadar olan sürecin en şaibeli seçimine dönüşüyor adeta. İstanbul seçimleri açısından bunu söylüyorum. Dedik ki gelin bu şaibeli süreci ortadan kaldıralım ve herkesin huzurunda gerekirse bu sayımları yapalım ama nedense Cumhuriyet Halk Partisi bizim bu çağrımıza kulak vermek yerine, çünkü bu kadar usulsüzlük varsa, bu kadar şaibe varsa, bu kadar suistimal varsa, bu kadar maddi hata varsa elbette bizim en tabii hakkımızdır ki biz itiraz edelim ve yeniden oyları saydırtalım. Çok anlaşılır bir şey, fark çok az. İstanbul'daki toplam seçim sayısını dikkate aldığımızda gerçekten fark çok az ve o fark da gittikçe eridi."

- "İl Seçim Kurulunun böyle bir karara imza atmasına sebep olması gerçekten manidar"

Bağcılar İlçe Seçim Kurulunun verdiği kararla, bin 304 oyun maddi hata düzeltilmesi sonucu AK Parti lehine yazdığını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Böyle bir durumda elbette seçim kurulları bir karar verecek ve bu karar kesinleştiğinde biz bu karara saygı duyacağız ama bu kadar net veri ortadayken, bu kadar gerekçeler açıkken ve netken gerçekten İl Seçim Kurulunun bu yaklaşımı, hem de Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına rağmen ve aynı zamanda bundan önce hiç verilmeyen bir tedbir kararının altına imza atmış olması hasebiyle ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve soluğu direkt İl Seçim Kurulunda alması ve İl Seçim Kurulunun böyle bir karara imza atmasına sebep olması gerçekten manidardır. Altını çizerek söylemek istiyorum, sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP, bilsin ki gerçekler ortaya çıksın diye mücadelemiz devam edecek ve her yolu kullanacağız. Gerçekler net bir şekilde ortaya çıksın istiyoruz. Gerçek ne ise o ortaya çıksın istiyoruz."

- "Kameralar kurulsun"

Bu konuda son bir kez daha çağrıda bulunmak istediğini aktaran Yavuz, şunları söyledi:

"Bu kadar net, somut, belge, bilgi ortadayken Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz de gelin eğer endişeniz yoksa bu kadar öndesiniz ya, öyle iddia ediyorsunuz, herkesin ortasında, Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları da karar versin, gerekirse kameralar kurulsun, bütün halk izlesin ve gerçek ne ise o ortaya çıksın. Biz yangından mal kaçırma derdinde değiliz. Böyle de hareket etmiyoruz. Eğer siz de yangından mal kaçırma derdinde değilseniz, eğer siz de sandıktan mal kaçırma derdinde değilseniz, bu çağrı çok makul bir çağrıdır, kuralım kameraları, bir yerde ilçe seçim kurulları saysın, bütün millet de izlesin, gerçek de ortaya çıksın. Emin olunuz ki bu meseleleri örtmek, kapatmak o kadar kolay olmayacak. Emin olunuz ki gerçek net bir şekilde ortaya çıkacak. Biz devam eden süreçte durumu tekrar sizlere açıklamak için huzurlarınızda yer yer bulunacağız."