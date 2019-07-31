AK Parti’den İHA’ya ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile il başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İhlas Haber Ajansı Çorum Bürosu’nu ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı Çorum Temsilcisi Bülent Özkaleli ile görüşen Ceylan ve Ahlatcı, Basın Bayramı’nı kutladı.

Çorum halkına verdikleri vaatlerin yakın takipçisi olduklarını dile getiren milletvekili Ceylan, yapılması planlanan yatırımlarla ilgili somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Çoruim milletvekilleri, Vali, belediye başkanı ile çeşitli bakanlıkları ziyaret ettiklerini hatırlatan Ceylan, Çorum’u daha ileri götürmek tüm paydaşlarla birlikte işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ziyarette AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, İl başkan Yardımcıları Hasan Algül ve Okan Çalışkan ile Parti Sekreteri Serdar Gökkaya hazır bulundu.