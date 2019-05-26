0553 313 94 23

AK Parti’den iftar yemeği

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeği verildi.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:24
AK Parti’den iftar yemeği

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeği verildi.


Nikah Sarayındaki iftar yemeğine belediye başkanları ve AK Parti Malatya Milletvekilleri katıldı.


Burada bir konuşma yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca,birlik ve beraberlik vurgusu yaparak herkesin Ramazan ayını kutladı.


AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, son seçimlerde gösterdiği üstün gayretlerinden dolayı bütün teşkilat mensuplarına teşekkür etti.


AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da,“Bizler çok önemli bir dava için yola çıktık. AK dava, hizmet davası, ülke davası nerede olursak olalım partimiz için ülkemiz için çalışacağız. Teşkilatlarımıza şükran borçluyuz üzerine düşen görevi başarıyla yapan bir kadromuz var. Bütün teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya’nın gelişmesine hep birlikte katkı sağlayacağız” dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini aktararak “Bu süreç Türkiye’nin birliği ve beraberliği noktasında en üst düzeyde hassas olmamızı gerektiren bir süreç. Birileri İstanbul seçimleri üzerinden Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışıyorlar. YSK kararından sonra demokrasimizi, hukukumuzu sorgulamaya çalışıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil” şeklinde konuştu.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Ramazan ayının hayırlar getirmesini dileyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19 Mayıs İllerarası Gençlik Tekvando Şampiyonası
    1. 19 Mayıs İllerarası Gençlik Tekvando..
    2. İlk üç sıra değişmedi! TÜİK,..
    3. Okçuluk: Dünya Kupası
    4. Özbekistan’da geleneksel Çiçek..
    5. Hentbole 200 öğrenci ile alt yapı yeni..
    6. Pakistan Başbakanı Han, Hint mevkidaşı..
    7. Karabük’te Amatör Telsiz Sınavı yapıldı
    8. Meteoroloji uyardı! O illerde..
    9. Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş..
    10. Düşen odun parçası adamı hastanelik etti
    11. U-18 Erkekler Türkiye Basketbol..
    12. Baraj gölüne düşerek kaybolan çocuğu..
    13. Hastane önünde silahla yaralamaya..
    14. Sinop’ta ’belediye-halk el ele, daha..
    15. 'Kafa keseceğim' diyen şahıs hakkında..
    16. Ramazan Bayramı öncesi indirim..
    17. Düşen odun parçası şahsı yaraladı
    18. Hostes önce şaşırttı, sonra güldürdü
    19. Aman dikkat! Çocuklarınızı..
    20. Atlamak için çıktığı köprülü kavşaktan..
    21. İzmirspor’da Emin İşletir dönemi
    22. Bağımsız aday Karabulut, Binali..
    23. Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem..
    24. TÜİK ölüm nedenlerini açıkladı
    25. Bakan Soylu, muhtarlarla bir araya geldi
    26. Voleybolda milli maçın ardından
    27. Fenerbahçe, UEFA yaptırımlarını..
    28. AK Parti’den iftar yemeği
    29. Şehit Polis Memuru Kalmış, mezarı..
    30. Ürdün'den İsrail'e çağrı
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi