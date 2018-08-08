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AK Parti'den idam açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ABD ile yaşanan kriz ve idama ilişkin açıklamalarda bulundu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:55
AK Parti'den idam açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “ABD ile ciddi görüş ayrılıklarımız var” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti 6. Olağan Kongresi’nden ABD ile yaşanan yaptırım krizine, Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlerden halkın idam talebine kadar birçok konuda açıklamalar yapan Dağ, ABD ile yaşanan krizin sebebi olarak gösterilen rahip Brunson meselesinin bir bahane olduğunu ifade ederek, “ABD ile yaşanan görüş ayrılıkları göz önünde bulundurulduğunda rahip Brunson meselesi bu anlamda sembolik bir noktada kalıyor” dedi. 

ABD ile yaşanan krize değinen Dağ, “ABD ile uzun süreye dayanan ciddi görüş ayrılıklarımız var. S-400, PYD-PKK, Suriye ve FETÖ meselelerindeki görüş ayrılıklarımız göz önünde bulundurulduğunda rahip Brunson konusunun ileri düzeyde yaptırımlara sebep olabilecek bir konu olduğunu düşünmüyorum“ değerlendirmesini yaptı. Dağ, “Şahsi kanaatim, diğer meselelerden duyulan rahatsızlığın rahip Brunson meselesi bahane edilerek ortaya çıkarıldığı yönündedir “diye konuştu. 

"İDAM İÇİN YETER SAYI ŞART" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit cenazesinde söylediği “İdam önüme gelirse ben onaylarım” sözlerinin hatırlatılması üzerine Dağ, “İdamın ilk etapta milletimizin takdirine bırakılmasını sağlayabilmek, yani referanduma gidebilmek için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyacımız var. Bu da en az üç partinin görüş birliği etmesiyle mümkün olabiliyor. Bu konuda anayasa değişikliği için 400 milletvekilinin oyu ve Cumhurbaşkanımızın imzası gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu söylerken bu gerekliliğin de farkında tabii ki. Bu noktada milletimizin idam talebinin yerine getirilebilmesi için TBMM’deki siyasi partilerin mutabakat sağlamasına ihtiyacımız var. Bu mutabakat çalışmaları yapılmadan da teklif getirmenin bir manası olmaz diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız kendisine düşeni yapacağını ifade etmiştir. Önemli olan bu noktada söz konusu mutabakatı TBMM’de sağlayabilmektir” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:55
  1. İzmir
  2. AK Parti
  3. hamza dağ
  4. idam

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 11 dk önce
    BAŞKAN ERDOĞAN, ÇOK TECRÜBELİ VE ZEKİ; İDAMIN REFERANDUMA GİDİP GİTMİYECEĞİNİ? REFERANDUM DAN DA İDAMIN KESİNLİKLE ÇIKACAĞINI HERKES TEN İYİ BİLİR.
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