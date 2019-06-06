AK Parti’den İBB Adayı için davet

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın gerçekleştireceği Şanlıurfa ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yıldız Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın yarın Şanlıurfa’ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili şu ifadelere yer verdi,“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım Bey yarın ilimizi ziyaret edecekler. Kendilerini Sabah 09.30’da Şanlıurfa Havalimanında karşıladıktan sonra saat 10.00 gibi AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığımızı ziyaret edip daha sonrasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı ziyaret edecekler. Akabinde Cuma namazını eda etmek için Halil-u Rahman Camii Balıklıgöl’e geçecekler burada Cuma namazını kılıp daha sonrasında da vatandaşlarımızla, esnafımızla bir araya gelecekler son olarak ta kendisini ilimizden uğurlayacağız. Bu vesileyle ben tüm hemşerilerimizi Sayın Binali Yıldırım Başkanımızı karşılamaya, programlarına eşlik etmeye davet ediyorum. Sayın Başkanımız Allah’ın izniyle Şanlıurfa’dan bulacağı moral ile 23 Haziran akşamı büyük bir zaferle sandıklardan çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ben tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor yarın ki programlara eşlik etmeye davet ediyorum” dedi.