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AK Parti'den haddini aşan Hüsamettin Cindoruk'a sert tepki

31 Mart yerel seçimleri için "Bu seçim bir intikam seçimidir" açıklamasını yapan eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a AK Parti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cevap verdi. Çelik, "Geldiği bu yaşta onun için kara bir leke" dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:00
AK Parti'den haddini aşan Hüsamettin Cindoruk'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "1 Nisan sabahı da istikrarın sürdüğü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra hükümet düzeyinde yapılan sistemle ilgili reformun, yerel yönetimlerle ilgili kısmını da gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah Türkiye'de istikrarla ilgili herhangi bir problem kalmayacak." dedi.

Çelik, Adana'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçim sürecinin başlamasından önce bile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke çapında bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çok güçlü bir seçim çalışması gerçekleştirdiğini vurgulayan Çelik, "Her seçimde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti, bu seçim sürecini milletle buluşma, milletimizin talimatını alma, çeşitli yerlerdeki sorunları, eleştirileri, beklentileri kılcal damarlarına kadar tespit etme fırsatı olarak değerlendirir. Bu seçim sürecinde de böyle oldu." diye konuştu.

Çelik, bir yandan seçim kampanyalarını yürütürken bir yandan vatandaşların beklentilerini, eleştirilerini ve talimatlarını öğrenecek şekilde çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim açımızdan seçim kampanyası, aynı zamanda büyük bir istişare süreci. Siyasi haritamızı yeniden güncelleme imkanı oluyor. Adana'da da aynı şekilde Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi yoğun bir kampanya yürütülüyor. Hemen hemen ayak basmadık yer kalmadı, arkadaşlarımız tarafından. Vatandaşlarımızın teveccühüne teşekkür ediyoruz. Biz kendilerine beklentilerimizi, Türkiye ile ilgili yapacaklarımızı arz ediyoruz. Sonuçta karar milletimizin olacak. Gördüğüm kadarıyla her gittiğimiz yerde çok coşkulu ve güzel toplantılar yaptık."

"İstikrarla ilgili herhangi bir problem kalmayacak"

Ömer Çelik, vatandaşlara arz ettikleri konuların teveccühle karşılandığını gördüklerini aktararak, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"1 Nisan sabahı da istikrarın sürdüğü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra hükümet düzeyinde yapılan sistemle ilgili reformun, yerel yönetimlerle ilgili kısmını da gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah Türkiye'de istikrarla ilgili herhangi bir problem kalmayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alma mekanizmalarının belediyelere de yansıyacağını değerlendiriyoruz. Bu da ilçe ilçe, belde belde, il il Türkiye için yeni bir dönemin belediyeler düzeyinde de başlamasına imkan verecek."

"Bu, ilk önce millete karşı bir saygısızlık"

Çelik, siyasetin en basit haliyle milletin talep ettiği şeylerin temsile çevrilmesi olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla burada şeffaf olunması ve belli bir siyasal ve kamusal ahlak içinde davranılması bunun ilk kuralıdır." dedi.

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldığını ve mitingleri açıkça yaptıklarını, kimsenin gizli saklı ilişki içinde bulunmadığını anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürsülere beraber çıkıyoruz. Meydanlarda beraber konuşuyoruz. İlkelerimizi ve adaylarımızı beraber savunuyoruz. Fakat orada, böyle gizli kapaklı, bir tür siyasi matruşka üreten, iç içe ilişkiler, birtakım dolaylı ilişkiler söz konusu. Bu, ilk önce millete karşı bir saygısızlık. Örneğin, Türkiye'nin pek çok yerinde de çıkıyor. En son Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıktı. HDP'liler çıktılar, bir toplantıda 'Biz Ceyhan'da CHP adayını destekliyoruz' dediler. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Vatandaşımızın birisi İYİ Parti'ye oy verdiği zaman o oy İYİ Parti'ye gitmiş olmayacak, CHP'ye gitmiş olacak, ya da CHP'yi verdiği zaman CHP'ye gitmeyecek HDP'ye gidecek. Ya da 'Ben HDP'ye verdim' diyenin oyu İYİ Parti'liye gidecek. Siyasi olarak birbirine benzemeyen siyasal tutumları bir araya getirmeye çalışan, en başta vatandaşın siyasal iradesine saygısızlık yapan, birtakım gizli kapaklı ilişkilerle bunu yürütmeye çalışan bir tutum var."

"Bu tablonun adını koysunlar"

Çelik, milletin huzuruna çıkanların bir şey gizlememesi gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Çıksınlar Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı, HDP eş başkanları milletin önüne bir kürsüde mitinglerini yapsınlar. Zaman zaman çeşitli yerlerde ortaya çıkan bu tablonun adını koysunlar. Milletin huzuruna çıkan bir siyasetin, milletten bir şey saklayarak, gizli kapaklı iş yaparak, kamusal ve siyasal ahlaka sığmayan birtakım ilişki biçimleri içerisinde yürümesi, sonra da bunu tırnak içerisinde, 'Türkiye'nin demokrasisine, ekonomisine katkı' gibi sunması başlı başına vahim bir çelişki, en önemlisi de milli iradeye saygısızlık."

Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir

"Geldiği bu yaşta onun için kara bir leke"

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri "intikam" şeklinde yorumlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Meclis başkanlığı yapmış bir şahsın ağzından bu şekilde 'intikam' gibi bir ifadenin çıkması, geldiği bu yaşta onun için kara bir leke. Öteden beri her siyasi aktörün bir karakteri, kendisiyle ilgili oluşturduğu bir tarih, siyasal karakter vardır. Bu şahıs, öteden beri merkez sağ içerisinde, daha çok merkez sağın demokrasiyi, hukuk devletini savunan, vesayete karşı çıkan tavrı karşısında, merkez sağ içerisinde bu demokratik süreçleri baltalamaya çalışan, merkez sağın içinde gözüküp de merkez sağın karşısındakilerin bir adamı gibi davranan bir siyasal karakter, bir siyasal tarih oluşturmuştu." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:00
  1. Adana
  2. Hüsamettin Cindoruk
  3. TBMM
  4. yerel seçim
  5. 31 Mart

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