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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti’den Güder’e hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av.

12 Nisan 2019 Cuma 13:03
AK Parti’den Güder’e hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Yalçınkaya ve yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yalçınkaya, Başkan Güder’in rekor bir oyla seçildiğine dikkat çekerek, “Teşkilat olarak başkanımızın almış olduğu bu netice bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Göğsümüzü kabartmıştır” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Yeşilyurt ilçe yönetimi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Yalçınkaya, Başkan Güder’in rakor düzeyde oy alarak belediye başkanı seçilmesinin göğüslerini kabarttığını belirterek, “Rabbim bu dönemin Osman başkana, ekibine, Belediyeye, Battalgazi ilçemize ve şehrimize inşallah hayırlar getirmesini nasip etsin. Gücünü artırsın ve sorumluluklarını inşallah hafifletsin. Ve inşallah hep beraberde Battalgazi’sini ve Yeşilyurt’u ayırt etmeden Malatya’mıza hizmet etmek için buradayız. Teşkilat olarak başkanımızın almış olduğu bu netice bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Göğsümüzü kabartmıştır. Başkanımızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gerçekten uzun süredir beraber çalışmanın vermiş olduğu bir hissiyat olsa gerek, sanki evimizden, ailemizden birileri bizleri ziyaret etmiş, o şekli ile onurlandık. Bundan sonraki süreçte de Rabbim bizlere böyle bir görevi nasip etti. Özellikle görevimiz bu millete hizmet etmek.Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile hizmetkar olmaktır. Bu hizmetkar olma adına, teşkilatlarımız ile birlikte, hem partimiz için, hem ülkemiz için, hem vatanımız ve hem milletimiz için ne yapmamız gerekiyorsa hep birlikte el ele vererek hayırlısıyla vatandaşlarımızı memnun ederek 5 yılımızı tamamlamak istiyoruz. Tekrar arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu destekten ve güvenden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 13:03
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