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Oruç AK Parti’den gençlik iftarı
Oruç

AK Parti’den gençlik iftarı

AK Parti 5 bin yeni genç seçmeni iftar yemeğinde bir araya getirerek, gençlerin talep ve görüşlerini dinleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 15:36:00 -
AK Parti’den gençlik iftarı

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

2023 seçimleri için önemli bir kuşak olan gençler, Ramazan ayı vesilesiyle AK Parti’nin hazırladığı “AK Gençlik İftarı” programında bir araya geliyor. Önümüzdeki ilk seçimlerde ilk defa oy kullanacak yeni seçmen profilinin görüş ve değerlendirmesine önem veren AK Parti gençlerle sohbet ederek, Ramazan geleneklerini yaşatmaya devam edecek.

AK Parti’den yapılan yazılı açıklamada 2023 seçimlerinde hayatında ilk defa oy kullanacak 5 bin yeni kuşak seçmenini bir araya getirerek, “AK Gençlik İftarı” programında AK Partinin önde gelen isimleriyle sohbet etme imkana sağlanacak. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da katılarak, gençlere tecrübelerini aktarmaya çalışacak. AK Parti’nin 2023 seçimlerinde hedeflediği projelere ilişkin gençler bilgilendirilecek.

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