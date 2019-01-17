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AK Parti'den flaş 'seçim anketi' açıklaması!

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin anket çalışmaları sürüyor. AK Parti tarafından yapılan anketlerle alakalı resmi açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Anketlerde İstanbul ve Ankara'da ilk sırada gidiyoruz' dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:26
AK Parti'den flaş 'seçim anketi' açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında seçim anketleriyle ilgili bilgi verdi.

AK Parti'nin 31 Mart seçimleri için yaptırdığı anket çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kurtulmuş, "İstanbul ve Ankara olmak üzere seçimlere favori olarak giriyoruz." dedi.

"Favori giriyoruz"

Kurtulmuş, AK Parti'nin anket çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İstanbul ve Ankara olmak üzere seçimlere favori olarak giriyoruz." ifadelerini kullandı..

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:26
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK Parti
  4. seçim anketi
  5. yerel seçim anketleri

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