AK Parti'den flaş 'seçim anketi' açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında seçim anketleriyle ilgili bilgi verdi.

AK Parti'nin 31 Mart seçimleri için yaptırdığı anket çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kurtulmuş, "İstanbul ve Ankara olmak üzere seçimlere favori olarak giriyoruz." dedi.

"Favori giriyoruz"

Kurtulmuş, AK Parti'nin anket çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İstanbul ve Ankara olmak üzere seçimlere favori olarak giriyoruz." ifadelerini kullandı..