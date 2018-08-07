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AK Parti'den açıklama: Kongre sonrası parti yönetiminin yarısı yenilenecek

AK Parti'de 18 Ağustos'ta düzenlenecek büyük kongre öncesi açıklamalarda bulunanParti Sözcüsü Mahir Ünal, kongre sonrası parti yönetiminin yarısının yenileneceğini söyledi.

07 Ağustos 2018 Salı 12:38
AK Parti'den açıklama: Kongre sonrası parti yönetiminin yarısı yenilenecek

AK Parti'nin 18 Ağustos'ta düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Takımı'nı oluşturacak kongre öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mahir Ünal'ın sözlerinin satır başları şöyle:
Hem devlet yönetiminin yeni teamüllerinin oluşması gerekiyor. Bakanlar Kurulu'nun tam da böyle olması gerekiyordu. Meclis grubunda bir değişiklik gerçekleşti.

''AK PARTİ'NİN GELENEĞİ HALİNE GELDİ''

''Şimdi biz her kongrede ve her genel seçimde, yerel seçimde yarı yarıya bir yenilenmeye gerçekleştiririz. Bu artık AK Parti'nin geleneği haline geldi. tabii ki MKYK'da da bir değişiklik olacak, yenilenecek.''

''GÖREV VE SORUMLULUKLARDA YER DEĞİŞTİRME''

''İşte biz kadın ve gençler konusunda AK Parti'nin özel bir hassasiyeti var. MKYK'da da yeni gençlerimiz gelecek. Yeni siyasetin gereği olarak yeni bir siyasetçi profili de kaçınılmaz olarak oluşacak. Tüzük değişikliği gerçekleşecek. Çünkü sistem değişikliğiyle birlikte AK Parti'nin tüzüğünde de değişmesi gereken bazı hususlar var. Bu birilerinin görevden alınması değil, bu görev ve sorumluluklarda yer değiştirme mahiyetinde olacak.

Genel Başkan Vekilliği kalacak ama diğer taraftan hükümetin kurulmasına ilişkin, koalisyona ilişkin parti tüzüğündeki bazı hükümler vardı. Doğal olarak bu hükümler kaldırılacak.

Biz her zaman yenilenme gerçekleştirmişizdir. Bu birilerinin görevden alınması değil, bu görev ve sorumluluklardaki bir yer değişikliği mahiyetinde olacak.''

Ayrıntılar Geliyor...

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 12:38
  1. Mahir Ünal
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. TRT Haber
  4. AK Parti

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