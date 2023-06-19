AK Parti'den flaş hazırlık! Yer yerinden oynayacak! Milyonları ilgilendiriyor

Eski Bakan Müslüm Doğan, Cumhuriyet'in 100. yılında, 'genel af' geleceğini iddia etmişti. Söz konusu iddiaya iktidar partisinden ilk yanıt geldi. AK Partili Galip Ensarioğlu, af bekleyen binlerce aileyi heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son günlerde "genel af" konusu Türkiye'de gündemi meşgul ediyor. Bu konuda tartışmalar sürerken, eski bakan Müslüm Doğan'ın yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırmıştı. Doğan, 29 Ekim tarihinde genel af ilan edileceğini söyledi. Ancak Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, bu iddiayla ilgili o oldukça net açıklamalarda bulundu.

AK Parti’den net cevap

Eski bakan Müslüm Doğan'ın genel af iddiası, kamuoyunda büyük bir heyecan yaratmıştı. Doğan, yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda genel affın duyurulacağını iddia etti. Bu iddia, uzun süredir beklenen bir genel af umudu taşıyanları heyecanlandırdı. Ancak 10 Haber'e konuşan Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun yanıtı, durumu biraz daha netleştirdi.

Ensarioğlu, genel af yerine bir af çalışmasının olduğunu belirtti. Yani, genel af ilan edilmese de af konusunda çalışmalar yapıldığını ve ilerleyen süreçte af çıkabileceğini ifade etti. Bu açıklama, genel af beklentisi içerisinde olanları umutlandırdığı gibi, bazı kesimlerde de tedirginlik yarattı. Ancak tartışmaların devam etmesi ve konunun detaylarının netleşmemesi nedeniyle kesin bir sonuca varmak henüz mümkün değil.

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Genel af, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğundan, kamuoyu bu tartışmaları yakından takip etmektedir. Cezaevlerindeki hükümlüler, aileleri ve adalet sistemine dair birçok sorunun çözümünü umut edenler, genel affın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda merakla beklemektedir.

Sonuç olarak, genel af tartışmaları devam ediyor. Müslüm Doğan'ın iddiası ve Galip Ensarioğlu'nun yanıtı, kamuoyunda farklı tepkileri beraberinde getirdi. Bu konunun netleşmesi ve somut adımların atılması için ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalar ve çalışmalar büyük önem taşıyor. Toplum, genel af konusunda gelecekte ne gibi gelişmeler yaşanacağını yakından takip etmeye devam edecektir.