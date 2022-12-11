AK Parti’den EYT ile ilgili! Son dakika bilgileri

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtlıyor. Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ASGARİ ÜCRET VE EYT'TE SON DURUM

EYT ile ilgili çalışmalarımızı neticelendiriyoruz. Gelen taleplerin bizzat Çalışma Bakanı'na verilmesine vesile olduk. Hem işçilerin hem işverenlerin kanaatleri toparlanmış ve çok yakın bir zamanda, Aralık sonu veya en kötü ihtimalle Ocak başında sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li çalışanlarımızın durumları için adımlarımızı atmış olacağız.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

1999'da yasal düzenleme yapıldı. Prim gün, çalışma gün ve yaş şartı getirildi. Bu üç şartı taşıyanlar o mevzuata göre 1999'dan bugüne kadar emekli olma hakkını kazanmış oldu.

EYT'li arkadaşlarımız bu meseleyi çözerse AK Parti çözer diyorlar. Biz de buna asla duyarsız kalmıyoruz. Çalışma talimatını Sayın Cumhurbaşkanımız hem bizlere hem Çalışma Bakanımıza verdiklerinde çalışmayı başlattık. İnşallah sonuna geldik. Muhtemelen Kabine sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna deklare ederek çerçevesini paylaşacak.

Bu konuyla ilgili işçi sendikalarının, işveren sendikalarının, EYT platformlarının talepleri var. Bir karar verilecek ve inanıyorum ki bütün toplum kesimlerinin en geniş manada faydalandığı çalışmayı ortaya koyacağız.

Biz, ne söylediysek onu yaptık. Yaptıklarımızı söylüyoruz. İlkeli, ahlaklı siyaset anlayışımızı her vesileyle ortaya koyuyoruz. Bu konuda herkes müsterih olsun.

Aynı zamanda 2023 asgari ücretiyle ilgili ilk görüşmeler yapıldı. İşçi kardeşlerimize enflasyonun üzerinde bir düzenlemeyi asgari ücrette yapacağız.

ALTILI MASANIN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM VAADİ

Bu bir parlamenter sistemi değil, yarı başkanlık sistemi. Parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanı, parlamentodan seçilir ve daha sembolik olur. Çift başlı bir yürütme vardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem; adı üzerinde bir eksikliği ortaya koyuyor. Parlamenter sistemin güçlendirilmesi gerektiğinden hareketle, başına güçlendirilmiş koyarak eksikliğini ortaya koyuyor. Bu tam bir ucube sistem önerisi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zaten yürütmeyi güçlendirmiş durumda.

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse, diğerleri de yanlış iliklenir. Yapmış oldukları teklif, bir kaos teklifi. Milletle alay etme teklifi.