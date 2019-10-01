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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

01 Ekim 2019 Salı 16:05
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan EYT açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'na bir rapor hazırlanmasının ardından AK Parti'den de soruna çözüm arandığına dair açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye’nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" diye konuştu.

Bostancı, CHP'nin EYT konusunda bir araştırma komisyonu kurulması teklifini gündeme getireceği konusunda şunları söyledi:

"İşin gerçeği herkes siyaset yapmak istiyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, ‘Emekli edelim verelim’, bu şuna benziyor. ‘Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım’ dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, ‘kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını’ böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memmun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok."

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:05
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