AK Parti'den emekli amirallerin bildirisine tepki! Ömer Çelik konuşuyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte açıklamalarından satır başı:

"(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır.

Bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz. Tek hizmet etmediği şey, Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'nin demokrasisi, sivil siyasetidir.

Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler.

Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar."

Ayrıntılar geliyor...