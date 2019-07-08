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AK Parti'den ekonomide düzenlemeler içeren "torba" teklif

AK Parti milletvekilleri, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurt dışı çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:- "Mali paket olarak nitelendirebileceğimiz 32 maddelik kanun teklifinin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:39
AK Parti'den ekonomide düzenlemeler içeren "torba" teklif

TBMM (AA) - AK Parti milletvekilleri, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurt dışı çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

"Mali paket" olarak nitelendirilebilecek, ekonomi alanında bazı düzenlemeleri öngören kanun teklifinin 32 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, teklifle, varlık barışı uygulamasının süresinin 6 ay daha uzatılarak 31 Aralık 2019'a kadar yürürlükte olacağını belirtti.

Muş, basit usülde vergilendirilen esnafın, müracaat etmesi halinde gider kısmına bakılmaksızın geliri üzerinden, belirli bir oranda vergilendirilmesinin önünü açacaklarını söyledi.

Teklifle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, "yedek akçe" olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerini vurgulayan Muş, "Yedek akçenin, kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak ayrılmasını teklif ediyoruz. Zorunlu karşılıklarla ilgili yalnızca pasif tarafına değil, aktif tarafına da bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesiyle ilgili Merkez Bankasına bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz." dedi.

Muş, düzenlemeyle yurt dışı çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılacağını paylaştı.

Ülkeye farklı şekilde sokulan ve klonlanmış bir IMEI numarasıyla kullanılan telefonların 4 ay içinde kullanıma kapatılacağını bildiren Muş, "Vatandaşlar, 1 yıl içinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde bu telefonlar sisteme entegre edilecek. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda farklı şekilde sokulup klonlanmış IMEI numarası kullanılan telefonlar hiçbir surette iletişime açılmayacak." diye konuştu.

- Şirketlerin borçlarına yeniden yapılandırma imkanı

Mali sistemde bulunan firmaların, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir düzenleme getireceklerini dile getiren Muş, "Geçmiş dönemlerde 'İstanbul yaklaşımı' olarak uygulanan bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. Şirketlerin, 2 yıl içinde, kanunda belirtilen şartlar ve çerçeveler kapsamında müracaat etmeleri halinde belli başlı bazı teşviklerimiz de olacak ve bunların borçları bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacak." ifadelerini kullandı.

Muş, kanun teklifinin ülkeye ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

- TCMB Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden değişikliğiyle ilgili farklı spekülasyonların yapıldığına değinen Muş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesindeki "Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilirler." hükmünü hatırlattı.

Kamuoyunda cuma gününden itibaren Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görev değişiminin "hukuksuz", "kanunsuz" olduğuyla ilgili pek çok açıklama yapıldığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:

"Bunlar doğru değildir. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'deki ek 35. maddede düzenleme yapılmak suretiyle Cumhurbaşkanına böyle bir yetki tanınmaktadır. Yapılan işlem, kullanılan tasarruf, Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır. Uygulama hukukidir, burada herhangi bir tartışma söz konusu değildir."


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:39
  1. 31 Aralık 2019
  2. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
  3. Meclis Başkanlığı
  4. yedek akçe
  5. yurt dışı çıkış harcı

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