AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: Türk milletini korkutamayacaklar

AKParti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türk milletini 15 Temmuz'da tankla topla korkutamayanlar bugün dolarla korkutamayacaklar." dedi.

Samsun AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüşen Karaaslan, kısa süre önce ABD'den içinde tehdit unsurunu da barındıran kısa bir açıklama geldiğini söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'nin birçok konuda savaş verdiğini belirten Karaaslan, "Savaşlar artık eskisi gibi cephelerde verilmiyor, savaşlar, bugün ekonomi ile teknoloji ile bugün siyasetle veriliyor." diye konuştu.

Karaaslan, bugün verdiklerinin de böylesi bir mücadele olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bunu bekliyorduk. Ekonomideki verilerimize bakıyoruz, durumumuza bakıyoruz, bir yandan bize yöneltilen tehditlere bakıyoruz. Belki eski Türkiye'nin şartlarında olsaydık bunlardan çokça etkilenebilir ve hafif boynumuzu büküp bunun gereğini yapabilirdik. Fakat biz bugün asla boğun eğmeyen, asla bu tür tehditleri ciddiye almayan, bırakın boğun eğmeyi başı her zamankinden daha dik duran bir Türkiye'yiz."

'BU MİLLETİN ALNI AK'

"Türk milletini 15 Temmuz'da tankla topla korkutamayanlar bugün dolarla falan korkutamayacaklar." diyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu milletin alnı ak, bu milletin başı dik. Bu milletin öz güveni çok yüksek bu günlerde. Dolayısıyla bizim bu öz güvenimizi bu tip hamlelerle yıkamayacak olmalarını anlamaları lazımdı. Biz kendini 1 dolara satmış hainlere fırsat vermedik, bundan sonrada da hiçbir hain plana fırsat vermeyiz. O yüzden vatandaşımız gereğini yapacaktır. Dolarını, avrosunu bütün dövizlerini Türk lirasına çevirmek suretiyle bu badireyi de milletçe atlatacağız inşallah."

Ordu'da yaşanan selden mağdur olan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde de bulunan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Karadeniz bölgesinde yağışların olduğu dönemlerde bu tür sel baskınları maalesef yaşanıyor. Bundan sonra bu tür sel felaketleri yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Devletimizin tüm kademeleri felaketin yaşandığı dakikalardan itibaren Ordu'da. Yaraların hemen sarılması için hasar tespiti yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Ordu'da ve gerekli incelemeleri yapıyor. Sonrasında Samsun'a gelecek ve Karadeniz Stratejik Eylem Planı üzerinde çalışacağız. Bundan sonra tabi ki bu tür doğal afetlerle karşılaşacağız ama bundan en az hasarla çıkma noktasında hazırlıklarımızı yapacağız."

'SON 15 YILDIR ÇARPIK YAPILAŞMAYI DÜZELTMEYE ÇALIŞTIK'

Türkiye'de, 1950'li yıllardan itibaren büyükşehirlerin çarpık bir kentleşme ile büyüdüğünü işaret eden Karaaslan, "Biz akarsuların üzerinde yapılması planlanan binalara ve ırmak yataklarının yönünü değiştiren bir takım uygulamalara izin vermiyoruz. Şehirleşme konusunda yeni getirdiğimiz uygulamalarla bunun önünde duruyoruz. Bugün yaptığımız tespitlerde bu yapılaşmanın 1950'den sonra yapılan çarpık yapılaşma ile ilgili olduğunu görüyoruz." dedi.

Karaaslan, Türkiye'de son 15 yıldır çarpık yapılaşmayı düzeltmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yenilikçi bir şehircilik politikası ve yenilikçi bir bakış açısı ile çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Karaaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de şehirleşmeyi yalnızca yeni yapı üretme noktasından alıp, aynı zamanda doğaya ve çevreye saygılı uygulamalara öncelik verdiğimiz yeni bir bakış açısı getiriyoruz. Fakat bu bir dönüşüm, dönüşümler de dünden bugüne hızla gerçekleşmiyor maalesef. Biz bir felaket yaşandığında ne yapabiliriz diye bakmıyoruz, uzun zamandır bunu bir risk olarak gördüğümüz için çalışmalar yapıyoruz. İklim değişikliği artık yadsınamaz bir gerçek olarak önümüze çıktı. Bu konuda alacağımız önlemlerin en öncelikli işlerimizin başında gelmesi lazım."