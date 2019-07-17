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AK Parti’den, Doğanyol ve Pütürge ilçelerine ziyaret

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve beraberindeki heyet, Doğanyol ve Pütürge ilçesini ziyaret ederek çeşitli istişarelerde bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
AK Parti’den, Doğanyol ve Pütürge ilçelerine ziyaret

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve beraberindeki heyet, Doğanyol ve Pütürge ilçesini ziyaret ederek çeşitli istişarelerde bulundu.


AK Parti İl Başkanı Koca ve beraberindekiler ilk olarak Doğanyol ilçesini ziyaret etti. Burada AK Parti İlçe Başkanı Nasip Öz’ü ziyaret eden İl Başkanı Koca, “AK Parti ilçe başkanımız ve belediye başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Doğanyol ilçemizde AK Parti Belediye Başkanı olarak seçilmesinde emekleri olan ilçe başkanımıza meclis üyelerine desteklerini esirgemeyen Doğanyollu hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Doğanyol ilçesinin hak ettiği hizmetleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da alması için il ve ilçe teşkilatı olarak tüm gayreti sarf edeceklerini belirten Koca, “Doğanyol ilçemizde güzel çalışmalar başladı. İnşallah bu projeler bir bir tamamlandıkça, klasik tabirle makus talihini yenmeye başlayacak Doğanyol. Biz buna inanıyoruz ve başarılar diliyoruz. Teşkilatımızın da, belediye başkanımızın da yanında olarak Doğanyollu hemşehrilerimize hizmet etmek için gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.


Daha sonra Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay’ı makamında ziyaret eden Koca, yeni görevinde başarılar diledi. Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanyol ilçesi olarak Malatya’da rekor kırdıklarını ve oylarını en çok artıran ilçe olduklarını belirterek, “Bunlar Sayın Başkanımın gayretleriyle oldu. Ondan aldığımız güçle teşkilat mensuplarımızın bu süreçte bu zor coğrafyada bizler vermiş olduğu desteklerle bu başarıyı elde ettik. Burada hem kendilerine hem de Doğanyol teşkilatımıza seçim sürecinde bizleri yalnız bırakmayan dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


AK Parti Malatya il Başkanı İhsan Koca ise Doğanyol’daki seçmenlere yerel seçimlerde kendilerine verdikleri ciddi desteklerden dolayı teşekkür ederek “Seçim döneminde teşkilatımız ilçe başkanımız, vekilimiz, belediye meclis üyesi olan ve olmayan adaylarımız güzel çalışma temposu başarılı sonucu elde etmiş oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Doğanyol ilçesine güzel hizmetler kazandırılacağına inandıklarını kaydeden Koca, “Bu çalışmalarınızda gayretlerinizde, bizler teşkilat olarak hem il teşkilatı hem de ilçe teşkilatı olarak sizlerin yanında olacağız. Elimizden gelen desteği nasip olursa sergileyeceğiz, hep beraber hem Doğanyol’a hem de Malatya’mıza hizmet etmiş olacağız. Sizin başarınız bizim başarımız olacaktır” şeklinde konuştu


AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve beraberindeki heyet daha sonra Pütürge ilçesini ziyaret ederek Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük,ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Teşkilatlar partimiz için temel taşlardır. Sürekli hiç bir karşılık beklemeden emek veren ve bu emeğin karşılığında hiç bir zaman almayan, zamanından, parasından, ailesinden feragat eden arkadaşlarımız. Bizlerde onların emekleri karşılığında bu göreve seçildik. Bunu hiç bir zaman unutmayacağız, teşkilatımızın başımızın üstünde her zaman yeri var” şeklinde konuştu.


İl Başkanı İhsan Koca ise seçimlerde emek gösteren tüm teşkilat üyelerine teşekkür ederek, “Burada en büyük teşekkürü Pütürge halkımız hak ediyor. Allah hayırlı hizmetlere vesile etsin diyoruz. inşallah hizmet anlamında Pütürge’ye hak ettiği hizmetleri kazandırma anlamında hem ilçe teşkilatı hem de il teşkilatı, milletvekillerimiz ve partimizin desteği olarak sizlerin yanında olacağız. Üzerimize ne düşüyorsa yerine getirme gayreti çabası içinde olacağız. İnanıyorum ki Pütürge’miz güzel hizmetlere başkanlığınız sayesinde kavuşacak, el birliğiyle hep beraber daha güzel günler göreceğiz” diye konuştu.


Koca ve beraberindeki partililer, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
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