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AK Parti’den Doğanşehir’e ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56
AK Parti’den Doğanşehir’e ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.


İlk olarak AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığını ziyaret eden heyeti Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Dur Ali Zelyurt, AK Parti Doğanşehir ilçe BaşkanıMurat Kavuncuoğlu ve vatandaşlar karşıladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Doğanşehir İlçe BaşkanıMurat Kavuncuoğlu, AK Parti heyetine teşekkür etti. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak daha çok hizmet için çalışacaklarını aktardı. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de “Bizler her fırsatta sizlerle bir araya geliyoruz, uzun seçim maratonlarından sonra önümüzde seçimsiz inşallah bir dönem var. Bu dönem içerisinde hizmetin en güzelini milletimizle buluşturma noktasında sizlerle beraber çalışacağız. Gerçekten teşkilatlarımızın çalışması her türlü teşekkürden ötemilletimize hizmet etme noktasındaen üst seviyede koşturuyorsunuz. Bu koşturma esnasında birçok eleştiriye maruz kalıyoruz. Biz milletten gelen her türlü eleştiriye de saygı duyan bir partiyiz. Dolayısıyla biz milletle yürüyen bir parti olduğumuz için milletin sorunlarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Onun için de her fırsatta sizlerle bir arada oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Sizler teşkilat olarak köylerde mahallerde çalışmalarınız yapıyorsunuz muhtarlarımızla belediye başkanlarımızla çok sıkı bir şekilde çalışıyorsunuz ama bunun yanında milletimizin hatırını her fırsatta soracağız ve sormaya da devam edeceğiz. Bizim Doğanşehir ilçemize yapacağız bir çok hizmet var. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanımız Malatya’ya gelmişti ilk söylediğimiz konulardan birisi, kapı derenin göl ve yol arası karayolları yol ağına alması noktasında çözüm isteğimiz oldu. Bakanımız da bu noktada çalışacaklarını ifade ettiler, bizler de takip edeceğiz, onu da inşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu.


AK Parti heyeti daha sonra ilçede bir dizi incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56
  1. doğa

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