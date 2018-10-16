AK Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması

AK Parti'nin MYK toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi için "Cumhur ittifakına verilen önemin altını çiziyoruz. Her iki partide Cumhur ittifakı konusunda hassas. Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır" dedi.

Çelik Af tartışmalarıyla ilgili ise "Farklı yaklaşımlar olabilir bunlar ittifakı bozmaz" değerlendirmesinde bulundu.

'Af üzerinde çalışılıyor'

AK Parti Sözcüsü Çelik, af tartışmalarıyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Farklı yaklaşımlar olabilir bunlar ittifakı bozmaz. Kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz, bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor"

'ODTÜ'lü öğrencileri Cumhurbaşkanımız affetmiştir'

AK Parti Sözcüsü Çelik, ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili olarak, "Bu gençler kesinlikle kabul etmeyeceğimiz pankart açmışlardır. Doğal olarak ortaya bir dava çıkmıştır. Zaman içerisinde gençlerin aileleri ve kendileri temas kurdular. Yaptıklarının o manaya geleceğini, amaçlarının dışında bir tablo ortaya çıktığını söylediler ve Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Bu genç arkadaşlarımız hangi projelerde yer almış, neler yapmış Cumhurbaşkanımız inceledi. Hatta bir genç arkadaşımızın projesi ödül almış. Cumhurbaşkanımız da arkadaşları uyararak affetmiştir. Bu arkadaşlarımızın davaları yarın geri çekilecek." diye konuştu.

'Suudi Konsolosluğunun dokunulmazlığı var'

Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Suudi Konsolosluğun dokunulmazlığı var. BM İnsan Hakları Konseyi sözcüsü bu şahsın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi. Seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. Bunların faaliyetleri Viyana Sözleşmesi'yle garanti altına alınmıştır. İlk andan itibaren biz kendi soruşturmamızı yürütmek adına, konsolosluğa girilmesi için talepte bulunduk. Karşı taraftan anında olumlu karşılık verilmedi. Daha sonra verildi. Türkiye bağımsız soruşturmasını yürütüyor. Bu egemenlik haklarımız içerisinde, başkonsolosluk binası başka ülkenin toprağı sayılsa da Türkiye Cumhuriyeti’nde olmuştur. Bir başsavcı vekili bu soruşturmanın başındadır." ifadelerini kullandı.

Devamı gelecek...