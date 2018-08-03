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AK Parti'li Turan'dan CHP'deki imza krizine bomba yorum!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'deki imza krizine ilişkin yaptığı yorumda "Bu işin sonu kayyum" dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:02
AK Parti'li Turan'dan CHP'deki imza krizine bomba yorum!

CHP'nin gündemi 24 Haziran'dan sonra başlayan olağanüstü kurultay tartışması. Parti içi muhalifler, dün olağanüstü kurultay için 630 delegeden imza toplandığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek ise 'ilk incelemelere göre' kurultay için yeterli sayıda delegenin imza vermediğini söyledi.

AK Partili Turan da söz konusu bilgilerin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşarak "Bu işin sonu kayyım!" yorumu yaptı.

Turan, "Kayyum kim olur?" sorusu soran bir takipçisine de "Ben:)" ifadesini kullanarak yorum verdi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:02
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. Bülent turan

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