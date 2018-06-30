AK Parti’den canilere çok sert tepki: Sıfır tolerans gösterilecek!

Türkiye son dönemde küçük çocukların kaçırılması haberleriyle sarsılıyor. Ankara'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu.

Bu sarsıcı olaylarla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, çok sert ifadeler kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

''ÇOK CİDDİ YAPTIRIMLAR İÇEREN DÜZENLEMELER YAPTIK''

Öncellikle küçük kızın ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Çalık, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini aktararak "Buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadığımız vaka tüyler ürpertici bir vaka. İnşallah bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacaktır." diye konuştu.

''SIFIR TOLERANS GÖSTERİLECEK''

Ağrı'da bayram ziyareti için ailesiyle gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mutlaka bulunacak. Kaçırıldıysa kaçıranlar ya da Allah muhafaza başka bir şey yaşandıysa onlarla ilgili en ağır cezai müeyyide uygulanacaktır. Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Canlıların hiçbirinde şiddet olmasın. Çocuklarımız bizim en korunaklı olması yerde, evinde, bahçesinde, köyünde olması gerekirken onlara saldıranları şiddetle kınıyoruz."