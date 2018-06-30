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AK Parti’den canilere çok sert tepki: Sıfır tolerans gösterilecek!

Türkiye'yi sarsan minik Eylül vahşetine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık sert ifadeler kullandı. Çalık, çocuk kaçırılma olaylarına ilişkin suçlular hakkında "Sıfır tolerans gösterilecek'' dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:54
AK Parti’den canilere çok sert tepki: Sıfır tolerans gösterilecek!

Türkiye son dönemde küçük çocukların kaçırılması haberleriyle sarsılıyor. Ankara'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu.

Bu sarsıcı olaylarla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, çok sert ifadeler kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

''ÇOK CİDDİ YAPTIRIMLAR İÇEREN DÜZENLEMELER YAPTIK''

Öncellikle küçük kızın ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Çalık, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini aktararak "Buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadığımız vaka tüyler ürpertici bir vaka. İnşallah bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacaktır." diye konuştu.

''SIFIR TOLERANS GÖSTERİLECEK''

Ağrı'da bayram ziyareti için ailesiyle gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mutlaka bulunacak. Kaçırıldıysa kaçıranlar ya da Allah muhafaza başka bir şey yaşandıysa onlarla ilgili en ağır cezai müeyyide uygulanacaktır. Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Canlıların hiçbirinde şiddet olmasın. Çocuklarımız bizim en korunaklı olması yerde, evinde, bahçesinde, köyünde olması gerekirken onlara saldıranları şiddetle kınıyoruz."

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 12:54
  1. Ankara
  2. Ağrı
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık
  4. minik leyla
  5. eylül yağlıkara

YORUM YAZ

  • mazlum mazlum 2 sa önce
    Laf değil idam istiyoruzbizeidam sözü verdinizTutmadınız Allah bu acıları idam yasasını getirmeyen lerin evlatlarından çıkarsın
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu1 sa önce
    Hükümet hükmet, ya millete ver ya idam et. Hakk'ın yerine gelmesine engel olma vesile ol.
  • hercaihercai2 sa önce
    Cocuklara saldiran veyahut tecavuz edenler ASILMALI!
  • mustafa tezcanmustafa tezcan1 sa önce
    idam idam idam
  • saddisaddi1 sa önce
    bugüne kadar tolerans mı gösterdiniz? evet gösterdiniz.
  • AbdrhmanAbdrhman3 sa önce
    İdam cezası şart oldu
  • meçulmeçul2 sa önce
    İDAM GELMEDİKÇE O İÇERDE YATIRACAĞIN ŞEREFSİZLERİ BİZİM VERGİLERLE BESLEMEYE DEVAM EDİN NEYMİŞ EN AĞIR CEZA ADAMI YATAKTA BESLİYORSUNUZ SİZİN ADALETİNİ AALAHIN ADALETİ YANINDA SÖNÜK KALIR İDAM EDECEKSİNKİ MİİLET OLARAK RAHATA ERELİM KUSURA BAKMAYIN SİZİN ADALETİNİZ YERİN DİBİNE BATSINNNN
  • MemleketlimMemleketlim2 sa önce
    Bütün kanunlardaki cezalar caydırıcı hale getirilmeli. Artık günümüzde maalesef Polis ve Jandarma da şiddet görmeye başladı.
  • Hüsnü Hüsnü 2 sa önce
    İdam idam ne sıfır toleransı millet size daha ne yapsın daha idam diyemiyorsun
  • fetösavarfetösavar2 sa önce
    idam yapan için kurtuluştur...hücrede müebbet cezası verin kafayı yesinler ....siz bi hücrede 1 saat geçiremezsiniz açık konuşalım...adam bir ömür kafasını duvarlara vura vura kendini öldürmeyi dener
  • hercaihercai2 sa önce
    Ciddi yaptırımlar, Sıfır tolerans = IDAM!
  • Muhammet İzzetMuhammet İzzet2 sa önce
    Ne töleransı kardeşim; idam gerekir, idam. Ne öğüt dinlemez adamsınız ya.
  • Halil akkanHalil akkan2 sa önce
    Ne toleransı ya idam idam
  • A.YücelA.Yücel3 sa önce
    Sıfır tolerans ile adalet sağlandı diyebilecek miyiz? Bu tür suçlar için idam cezası getirilmelidir. Eğer 360 vekil onayı gerekiyorsa İP vekilleri de bu konuda destek vereceklerdir. Ayrıca terör ve vatan hainliklerinin cezası da idam olmalıdır.
  • doktordoktor38 dk önce
    meydanlarda verilen sözler unutulmasın MHP ve AK partiden İDAM cezasını çıkarmalarını bekliyoruz verdiğimiz vergilerle vatan hainleri ve tecavüzcü katillerin beslenmesini istemiyoruz hepimizin çoluk çocuğu var bu şerefsizler var diye sokakta oynayamayacakmı .. asılsın dünya bir şerefsizden kurtulur
  • OsmanOsman2 sa önce
    İDAM İDAM İDAM İDAM.
  • yücelyücel3 sa önce
    Sıfır tolerans gösterilecekte ne olacak yani, içeride beslemekten başka ne yapacaksın hele bir söyle, sıkıysa çık söyle idam edilecek de ve uygula, başka ne yapacaksın ne yapacaksın.
  • aliali3 sa önce
    bilmem nerelerinizden uydurduğunuz kanunları bırakında ALLAh u Tealanın kanunlarını uygulayın artık yeter
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