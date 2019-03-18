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AK Parti'den Çanakkale Zaferi'ne özel kısa film

AK Parti tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi için "Taburcu" isimli kısa film hazırlandı- Filmde, Çanakkale Savaşı sırasında taburcu edildikten sonra evine değil taburuna geri dönen Mehmetçik sayesinde bugün daha iyi koşullarda yaşanılabildiği vurgulandı

18 Mart 2019 Pazartesi 12:57
AK Parti'den Çanakkale Zaferi'ne özel kısa film

ANKARA (AA) - AK Parti tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi için kısa film hazırlandı.

Çanakkale Şehitleri anısına hazırlanan "Taburcu" isimli filmde, Çanakkale Savaşı sırasında yaralan askerlerin taburcu edildikleri duygu dolu anlar anlatıldı.

Bugünkü koşullarda hastaneden taburcu edilen bir hastanın görüntülerinin de yer aldığı kısa filmde, "Taburcu olmanın anlamını hiç düşündünüz mü? Çanakkale Savaşı'nda taburcu olan Mehmetçik, evine değil taburuna geri döndü. Sağlığımıza kavuştuğumuzda evimize dönebilmemizi borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:57
  1. 18 Mart Çanakkale Zaferi
  2. Ak Parti

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