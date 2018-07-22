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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Bırak da adam gibi yarışalım!

CHP'deki kurultay tartışmalarına değinen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ''Adamın 500 tane delegesi imza atmış, 'Görevi bırak.' demiş, bırak kardeşim o zaman. Bırak, adam gibi yarışalım" dedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 09:23
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Bırak da adam gibi yarışalım!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sağlık lojmanlarının temel atma törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bozcaada'yı Türkiye'de herkesin tanıyıp gelmek isteyeceği bir yer haline getirmek istediklerini söyledi. 

Turan, sağlık alanında da yatırımların devam edeceğini anlatarak, ''Bugün de sağlık çalışanlarımız için 12 daireden oluşan lojmanlarımıza kavuşuyoruz. Bozcaada'mıza aile sağlığı merkezi ve aile hekimliğine ilaveten ayda 3 defa iç hastalıkları uzmanı gelmeye başladı.'' diye konuştu. 

Çanakkale'nin sağlıkta altın çağını yaşadığını belirten Turan, şunları kaydetti: 

''Diğer partilerimiz de bizimle yarışsınlar, daha iyisini yapsınlar. Kendi kavgalarını bıraksınlar. Adamın 500 tane delegesi imza atmış, 'Görevi bırak.' demiş, bırak kardeşim o zaman. Bırak, adam gibi yarışalım. Gerginlikle, kavgayla sürekli aynı meseleyi tartışmak olmaz. Arkadaş, cumhurbaşkanından başka senin hiç işin yok mu? Hiç gündemin yok mu? Bu milleti aşağılayan bir tarzdır bu. Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir. Mecliste yemin töreni var, devletin başkanı geliyor, parti ayağa kalkmıyor. Cumhurbaşkanı düşmanlığından başka hiçbir bir gündemi olmayan adamların bu siyasette millet defterini dürecek.''

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 09:23
  1. Çanakkale
  2. Bülent Turan
  3. CHP
  4. kurultay

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