AK Parti'den ABD'ye Brunson tepkisi: Kabul edilemez!

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03 Ağustos 2018 Cuma 14:06
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 14:06
AK PARTİ
brunson
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