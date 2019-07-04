AK Parti'den BM'ye çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler'in terör örgütü YPG/PKK ile imzaladığı eylem planına çok sert tepki gösterdi.

İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

"(Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı) Bu bir AK Parti geleneğidir. Şimdi de ilk toplantı bugün başlamış oldu."

"(BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur."

"Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili."

"BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir."

Ayrıntılar geliyor...