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AK Parti’den Belediye Başkanı Gürkan’a ziyaret

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

16 Nisan 2019 Salı 19:09
AK Parti’den Belediye Başkanı Gürkan’a ziyaret

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarete AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve teşkilat yönetimi katıldı. Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kutlu yolda el ele vererek Malatya’yı geleceğe taşıyacaklarını söyledi. Malatya’yı istikbale hazırlama noktasında hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Gürkan, “Hizmetlerin Malatyalılarla buluşturulması noktasında hep birlikte el ele vereceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Malatya’mıza güzel hizmetler sunma noktasında milletvekillerimiz, teşkilatımız, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte mazisine layık istikbale hazırlamaya gayret edeceğiz. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Gürkan’ın yüksek oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğine dikkat çeken AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise “Başkanımızın hayırlı hizmetlerinde daima yanında olacağız. Malatya’ya hayırlı ve güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Hep beraber Malatya’mıza hizmet vermenin gururunu yaşamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.


Malatya’nın gelişen ve büyüyen bir kent olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı’da Malatya’nın Doğu’nun en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade etti. Malatya’nın herkesin örnek aldığı bir kent olduğunu dile getiren Kahtalı, “Başkanımız Selahattin Gürkan da 5 yıl boyunca Malatya’mıza güzel hizmetler yapacak. Ben kendisini ve ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.


Büyükşehir’in yatırımlarının Malatya’nın kalkınmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır’da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya’yı daha iyi yerlere getireceğinden emin olduklarını belirtip “Elimizden geldiği kadar Başkanımızın yanında olacağız. Tekrar hayırlı olsun” şeklinde konuştu.


Başkan Gürkan’ın rekor bir oyla seçildiğini hatırlatan AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci’de Gürkan’ın önemli ve güzel hizmetler yapılması noktasında gayret sarf edeceğini dile getirdi. Tüfenkci, “Malatya’yı hep beraber bir uyum içerisinde geleceğe taşıyacağız. Malatya’yı geliştirme ve kalkındırma noktasında hep birlikte çalışacağız” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çok kıymetli bir belediyecilik tecrübesinin olduğuna dikkat çeken AK Parti Milletvekili Öznur Çalık’da “Hem devlet hem belediyecilik tecrübesini Büyükşehir Belediyemizin insan odaklı hizmetler üretmesi noktasında Malatya genelinde hissettirecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:09
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