AK Parti’den Başkan Kadir Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti AK Parti’den bir heyet 31 Mart Yerel seçimlerinde İnönü Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Kadir Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

AK Parti’den bir heyet 31 Mart Yerel seçimlerinde İnönü Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Kadir Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

AK Partinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Burhan Sakallı, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Meclis üyelerinden Mustafa Birsen ve Murat Özcan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a, yeni oluşan meclis üyelerine beş yıllık yeni görevlerinin kendilerine ve ilçeye hayırlı olmasını diledi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilk günkü şevk ile İnönü için proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Heyet üyeleri ziyaretlerini hatıra fotoğrafı çektirerek tamamladılar.

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