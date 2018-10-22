AK Parti'den Bahçeli'ye cevap

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bahçeli'nin yaklaşımı siyasi nezakete uygun olmadı' dedi.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

Cumhurbaşkanımız MHP'ye bir şey söyleyecekse söyler. Biz de açık ve net bir şekilde ifade ederiz. Cumhur ittifakı kıymetli bir ittifaktır. Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı bizim kırmızı çizgimizdir.

Bahçeli'nin açıklamaları siyasi nezakete uymadı.