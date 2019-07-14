0553 313 94 23

AK Parti’den bağımlılık ile mücadeleye tam destek

AK Parti Mardin’in Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ, Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın’ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadeleye tam destek verdiklerini söyledi.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:37
AK Parti’den bağımlılık ile mücadeleye tam destek

AK Parti Mardin’in Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ, Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın’ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadeleye tam destek verdiklerini söyledi.


İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan Bağımlılığa Değil Hayata Tutun Projesi kapsamında Mardin’de faaliyetlerini yürüten Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği’ni ziyaret eden AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ, bağımlılıkla mücadele konusunda her zaman destek olacaklarını söyledi. Bölgede gençlerin korunması ve bağımlılık konusunda doğru bilgilendirilmesi gerektiğini aktaran Başkan Yücedağ, “Gerek Mardin genelinde gerek Kızıltepe ilçemizde bağımlılıkla mücadele konusunda gereken gayretleri göstereceğiz. Bu anlamda Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği’nin yaptığı çalışmaları takdir ile karşılıyoruz. Kendileri böyle bir hassas bir konuda çalışmalar yapıyor. Temiz bir gelecek için mücadele ediyor.Çok önemli bir konu olduğu için herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.


Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın ise, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ’a destekleri için teşekkür ederek, “Proje kapsamında faaliyetlerimiz oldu. Biz bu güne kadar birçok eğitim verdik. Bundan sonra da çalışmalarımız olacak. Bugün Ak Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Yücedağ bizleri ziyaret etti, faaliyetlerimizi dinledi. Kendisi de bu tür faaliyetleri desteklediğini aktardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Konu hassas bir konu onun için bağımlılıkla mücadele konusunda herkesin destek olmasını bekliyoruz. Kimin elinden ne gelirse yapmalıdır. Bu konuda gerek sivil toplum kuruluşları gerekse emniyet yetkilileri bağımlılıkla mücadele ile ilgili yaptıkları çalışmaları her zaman desteklemeliyiz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da orman yangını
    1. Muğla'da orman yangını
    2. Hidayet Türkoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı
    3. Bursa'da rahvan atlar yarıştı
    4. Yüksekova’dan Irak sınırına taarruz..
    5. ABD askeri gemisi Çanakkale..
    6. Servis otobüsüne çarpan bisiklet..
    7. Hamilton evinde kazandı
    8. Hong Kong’da protestocular banliyöye..
    9. Lastiği patlayan tırdan atladı, yaralı..
    10. Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle..
    11. Jandarmadan kaçak sigaraya geçit yok
    12. Diyarbakır’da anız yangınları devam..
    13. GÜNCELLEME - Bitlis'teki cinsel taciz..
    14. Evkur Yeni Malatyaspor’da Hadebe..
    15. Adanaspor'un Bolu kampı
    16. HDP'li belediyenin cami yapımını..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya..
    18. Hakkari'de özel güvenlik bölgesi..
    19. Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya..
    21. CHP İl Başkanı Çankır, “Her türlü..
    22. 15 Temmuz şehidinin babasından..
    23. AK Parti'den, dikkat çeken Ali babacan..
    24. İş adamı Karael’den 15 Temmuz mesajı
    25. Antalya'da günlük ziyaretçi sayısında..
    26. Alzaymır hastasını bulmak için 60 kişi..
    27. İçişleri Bakanlığı Hakkari’de 3..
    28. 23 Yaş Altı Ampute Milli Takımı,..
    29. Emirhan Civelek Kayserispor’da
    30. Büyükbaşlar huzur ve güven..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!