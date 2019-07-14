AK Parti’den bağımlılık ile mücadeleye tam destek

AK Parti Mardin’in Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ, Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın’ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadeleye tam destek verdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan Bağımlılığa Değil Hayata Tutun Projesi kapsamında Mardin’de faaliyetlerini yürüten Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği’ni ziyaret eden AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ, bağımlılıkla mücadele konusunda her zaman destek olacaklarını söyledi. Bölgede gençlerin korunması ve bağımlılık konusunda doğru bilgilendirilmesi gerektiğini aktaran Başkan Yücedağ, “Gerek Mardin genelinde gerek Kızıltepe ilçemizde bağımlılıkla mücadele konusunda gereken gayretleri göstereceğiz. Bu anlamda Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği’nin yaptığı çalışmaları takdir ile karşılıyoruz. Kendileri böyle bir hassas bir konuda çalışmalar yapıyor. Temiz bir gelecek için mücadele ediyor.Çok önemli bir konu olduğu için herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın ise, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ’a destekleri için teşekkür ederek, “Proje kapsamında faaliyetlerimiz oldu. Biz bu güne kadar birçok eğitim verdik. Bundan sonra da çalışmalarımız olacak. Bugün Ak Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Yücedağ bizleri ziyaret etti, faaliyetlerimizi dinledi. Kendisi de bu tür faaliyetleri desteklediğini aktardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Konu hassas bir konu onun için bağımlılıkla mücadele konusunda herkesin destek olmasını bekliyoruz. Kimin elinden ne gelirse yapmalıdır. Bu konuda gerek sivil toplum kuruluşları gerekse emniyet yetkilileri bağımlılıkla mücadele ile ilgili yaptıkları çalışmaları her zaman desteklemeliyiz" diye konuştu.