AK Parti'den Ankara'da seçim sonuçlarına itiraz! AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini duyurdu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'daki seçim sonuçlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Özcan, başkentte 25 ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildiğini duyurdu. Özcan'ın açıklamalarından satırbaşları; Oyların heba edilmesine razı gelemeyiz. 25 ilçede itirazlarımızı gerçekleştirdik. Ayrıntılar geliyor...

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