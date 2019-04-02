AK Parti'den Ankara'da seçim sonuçlarına itiraz!
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini duyurdu.02 Nisan 2019 Salı 16:01
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'daki seçim sonuçlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Özcan, başkentte 25 ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildiğini duyurdu.
Özcan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Oyların heba edilmesine razı gelemeyiz. 25 ilçede itirazlarımızı gerçekleştirdik.
Ayrıntılar geliyor...
YORUM YAZ